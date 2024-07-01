Верховный суд США принял решение касательно президентского иммунитета Трампа: что известно

Верховный суд США в понедельник, 1 июля, постановил, что кандидат в президенты Дональд Трамп может претендовать на иммунитет от уголовного преследования за некоторые действия, которые он предпринял, находясь на посту главы государства (2017–2021 годы). Таким образом, суд удовлетворил иск республиканца частично.

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За соответствующее решение проголосовали шесть судей Верховного суда. Трое были против, передает CNN.

В постановлении сказано, что 45-й президент имеет право на иммунитет в связи с действиями, совершенными в рамках выполнения конституционных обязанностей. Но на действия, совершенные в частном порядке, иммунитет не распространяется.

Конкретных трактовок, какие эпизоды подпадают под иммунитет, а какие нет, Верховный суд не дал, оставив это на усмотрение низших инстанций. Исключение касается только обвинений Трампа и его союзников в давлении на министерство юстиции. Этот кейс "попал в корзину абсолютного иммунитета", указали в CNN.

В то же время в суде в Вашингтоне против экс-президента выдвинуты обвинения в соучастии в мятеже. Есть и два других уголовных дела против Трампа – о хранении секретных документов в его имении Мар-а-Лаго и о вмешательстве в выборы в Джорджии.

На дело о фальсификации документов, в котором присяжные в Нью-Йорке признали Трампа виновным (официальный приговор будет вынесен 11 июля), решение Верховного суда не распространяется.

Аналитики отметили: постановление Верховного суда затянет судебные разбирательства. Скорее всего, до президентских выборов в ноябре 2024 года Трамп будет в безопасности – на следствие и слушания понадобится значительно больше времени.

Добавим: комментируя решение Верховного суда, Трамп назвал его "большой победой конституции и демократии". "Горжусь, что я американец", – написал он в соцсети.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп назвал ультиматумы России для Украины неприемлемыми и заверил, что якобы сможет закончить войну.

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