Трамп попросил суд Нью-Йорка отложить его приговор по делу о подкупе порнозвезды: стало известно причину

Адвокаты кандидата в президенты Соединенных Штатов, бывшего президента Дональда Трампа обратились к судье Хуану Мерчану, который председательствовал по уголовному делу о подкупе порнозвезды Сторми Дэниелз, с просьбой отложить запланированное на 11 июля вынесение приговора Трампу. Более того, они также предлагают судье отменить признание бывшего президента виновным в указанном преступлении.

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Как пишет New York Times, адвокаты Трампа к судье обратились в письменном виде; их письмо судья может показать общественности через несколько дней вместе со своим ответом. Издание не может предположить действия судьи Мерчана, ведь согласно действующему законодательству США конечный срок подачи послесудебных ходатайств истек еще в прошлом месяце.

Как сообщал OBOZ.UA, суд присяжных в Нью-Йорке еще в мае признал Трампа виновным по деле порнозвезды Сторми Дэниелс. В частности, суд признал Трампа виновным во всех 34 пунктах обвинения, главным из которых считается подделка предвыборной финансовой документации для подкупа порнозвезды. Однако приговор судья Мерчан должен определить и огласить только 11 июля. Теоретически Дональд Трамп может быть даже заключен в тюрьму.

Однако вчера Верховный суд США обнародовал свое решение по президентскому иммунитету. Именно на это решение и ссылаются адвокаты Трампа.

Главным в последнем решении Верховного суда считается, что президенты США обладают "абсолютным иммунитетом" от уголовного преследования за "любые официальные действия", совершенные во время пребывания в должности.

В своем обращении к судье адвокаты Трампа отмечают, что доказательства по делу подкупа порнозвезды хотя бы частично, но были получены при президентстве Трампа. Однако, согласно указанному решению Верховного суда, прокуроры не могут ссылаться на такие доказательства, поскольку они могут быть связаны с официальными действиями президента.

Трамп, комментируя решение Верховного суда, назвал его "великой победой конституции и демократии". "Горжусь, что я американец", – заявил он.

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