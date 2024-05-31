Суд в США признал Трампа виновным по всем пунктам обвинения: что это значит

Суд присяжных в Нью-Йорке, Соединенные Штаты, признал бывшего американского президента Дональда Трампа виновным в деле порнозвезды Сторми Дэниелс. Суд США признал Трампа виновным во всех 34 пунктах обвинения, главным из которых считается подделка предвыборной финансовой документации.

Об этом сообщают американские вещатели из зала суда. Все обвинения касаются ежемесячных выплат помощнику Трампа Майклу Коэну. Именно он был посредником в выплате 130 тысяч долларов звезде фильмов для взрослых.

Каким будет наказание для Трампа, неизвестно. Официальный приговор экс-президенту будет оглашен только 11 июля.

Трамп так и не признал себя виновным. Решение суда он назвал "позором" и "сфальсифицированным процессом".

По данным следствия, в 2015-2017 годах в штабе Трампа была подделана финансовая документация. Деньги, которые проходили в качестве выплат за юридические услуги, на самом деле были перечислены порнозвезде Сторми Дэниелс.

Хотя у Трампа есть и другие уголовные обвинения, благодаря этому он уже вошел в историю как первый экс-президент, признанный виновным по уголовной статье.

Однако на политический путь Трампа этот приговор суда никак не повлияет, не отразится он даже на имидже экс-президента. Участвовать в выборах - баллотироваться и голосовать – людям с приговором суда на руках конституция США разрешает. А избиратели из лагеря Трампа согласны с его толкованием всех обвинений – мол, это политическая расправа.

Теоретически Дональд Трамп может быть посажен за решетку. Однако и это вряд ли произойдет. Ввиду возраста Трампа и отсутствия предыдущих судимостей, он избежит заключения, поскольку указанное правонарушение считается "мягким".

Однако приговор по этому делу может повлиять на другие дела Трампа, в частности на его правовую стратегию и восприятие общественности. Он может побуждать прокуроров повлиять на присяжных и изменить готовность Трампа к соглашениям или показаниям по другим делам.

Как сообщал OBOZ.UA, адвокат Майкл Коэн в 2018 году получил по этому делу три года тюрьмы. Обвинения против Трампа строятся именно на показаниях Коэна. Однако Трамп категорически отрицает, что у него был секс со Сторми Дэниелс.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!