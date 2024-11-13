Суд приостановил рассмотрение дела Трампа о подкупе порноактрисы: прокуроры думают, как действовать дальше

Судья в Нью-Йорке приостановил до 19 ноября рассмотрение дела против избранного президента США Дональда Трампа о подкупе порноактрисы Сторми Дэниелс. Судья Хуан Мерчан согласился дать прокурорам и адвокатам республиканца неделю, чтобы обдумать, как теперь действовать в этом деле.

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Об этом сообщает CNN. Адвокат Трампа Эмиль Бове заявил, что обвинение вообще следует снять.

"Перенос и отмена дела необходимы во избежание неконституционных препятствий для президента Трампа в его возможности осуществлять управление (государством – Ред.)", – сказал он.

12 ноября Мерчан должен был вынести решение о том, нужно ли отменить обвинительный приговор Трампу после того, как в июле Верховный суд США постановил, что бывшие президенты обладают иммунитетом от судебного преследования, связанного с их официальными действиями.

Сам Трамп утверждает, что обвинения следует снять или, по крайней мере, снять с него обвинительный приговор, поскольку окружная прокуратура полагалась на доказательства, связанные с его официальными действиями на посту президента во время его первого срока, которые не должны были быть представлены присяжным во время судебного рассмотрения.

Окружной прокурор Манхэттена "нарушил доктрину президентской неприкосновенности и положения о верховенстве, полагаясь на доказательства, касающиеся официальных действий президента Трампа в 2017 и 2018 годах, чтобы несправедливо нанести вред президенту Трампу в этом беспрецедентном и необоснованном документе", заявляла защита Трампа.

Напомним, что летом 2024 года присяжные в суде Нью-Йорка признали Дональда Трампа виновным в фальсификации деловой документации с целью сокрытия суммы, выплаченной бывшей порноактрисе накануне выборов 2016 года. Политик был признан виновным по всем 34 пунктам обвинения.

Однако теперь, в свете решения Верховного суда США о президентской неприкосновенности, принятого в июле 2024 года, судья должен решить, должен ли быть отменен обвинительный приговор.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях суд приостановил дело новоизбранного президента Дональда Трампа о попытках предотвратить утверждение результатов выборов 2020 года и подстрекательство к беспорядкам возле Капитолия. Прокурор заявил, что стоит оценить "обстановку, которая сложилась".

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