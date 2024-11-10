Трампа обвинили в сокрытии выплаты денег порнозвезде: может ли суд отменить приговор

Новоизбранного президента США Дональда Трампа еще в 2016 году обвинили в сокрытии выплаты денег порнозвезде. Впрочем, суд может отменить приговор.

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Об этом сообщает издание The Guardian. В настоящее время в США продолжается рассмотрение этого дела по Трампу. Бизнесмена обвинили в укрывательстве выплаты денег порнозвезде за молчание об отношениях с ним.

Однако в свете решения Верховного суда США о президентской неприкосновенности, принятом в июле 2024 года, судья должен решить, должен ли быть отменен обвинительный приговор.

Судья Хуан Мерчан уже заявил, что вынесет свое решение уже до вторника. Это первое из двух ключевых решений, которые судья должен сделать после победы на выборах.

Кроме того, судья должен решить, выносить ли приговор Трампу 26 ноября, согласно планам. Впрочем, юристы считают, что вынесение приговора вряд ли состоится в инаугурацию Трампа, которая пройдет 20 января.

Благоприятное для Трампа решение Мерчана по вопросу иммунитета или отсрочке вынесения приговора проложит новоизбранному президенту путь к возвращению в Белый дом, практически не обремененный ни одним из четырех уголовных дел, угрожавших его амбициям.

Что предшествовало

Федеральный апелляционный суд отклонил просьбу Дональда Трампа прекратить производство после вынесения приговора по делу о финансовых махинациях при подкупе порнозвезды в 2016 году.

Отметим, приговор Дональду Трампу по делу о выплате денег порнозвезде Сторми Дэниелс будет оглашен после выборов президента США. Однако дело может быть закрыто ранее.

Как сообщал OBOZ.UA, летом 2024 года присяжные в суде Нью-Йорка признали Дональда Трампа виновным в фальсификации деловой документации с целью сокрытия суммы, выплаченной бывшей порноактрисе накануне выборов 2016 года. Политика признана виновной по 34 пунктам обвинения.

Напомним, на днях в США суд приостановил дело новоизбранного президента Дональда Трампа о попытках предотвратить утверждение результатов выборов 2020 года и подстрекательство к беспорядкам возле Капитолия. Прокурор заявил, что стоит оценить "обстановку, которая сложилась".

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