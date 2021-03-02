В ЕС заявили о российской масштабной дезинформации и пообещали ответить

Россия развернула масштабную кампанию по дезинформации в Европейском Союзе, которая касается вакцин от коронавируса и противоэпидемических мер.

Об этом 1 марта заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в своем выступлении на слушаниях комитета Европарламента по иностранному вмешательству в демократические процессы, передает "Интерфакс-Украина". Он отметил, что Евросоюз усилит противодействие.

"Мы видели распространение прокремлевских информационных бюллетеней, утверждавших, что ношение масок бесполезно. Россия также делала все, чтобы дискредитировать вакцины, которые мы используем, восхваляя при этом свою собственную вакцину и механизм ее распространения, введенный в России", – отметил Боррель.

Он подчеркнул, что дезинформация распространилась в "индустриальных масштабах", а попытки вести с Москвой конструктивный диалог не дали результата.

По словам Борреля, в последние годы выявлением дезинформации и координацией работы по ее разоблачению занимается структура East StratCom Task Force, созданная при Европейской внешнеполитической службе (ЕВС). Она помогла лучше понять тактику и технику негосударственных и государственных игроков в сфере дезинформации, чтобы противодействовать активнее.

При этом Боррель считает, что работу в данном направлении следует усилить. Он напомнил, что во время видеоконференции Евросовета 26 февраля лидеры ЕС призвали к более тесному сотрудничеству и координации для предотвращения и реагирования на гибридные угрозы. Высокий представитель заверил, что ЕВС и Еврокомиссия ответит на этот призыв.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что российские информационные агентства развернули кампанию по дискредитации западных вакцин, чтобы продвигать свой препарат "Спутник V".

Она была сосредоточена на латиноамериканских странах, а реклама размещалась в социальных сетях.