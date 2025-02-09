'Страна в кризисе': каким образом демократы хотят добиться уступок от Трампа

Демократы могут использовать приостановку работы правительства или дефолт по государственному долгу США в качестве рычага, чтобы добиться уступок от администрации республиканца Дональда Трампа. Сенатор-демократ из Нью-Джерси Кори Букер пообещал, что его коллеги "рассмотрят каждый инструмент в арсенале", чтобы не позволить американскому президенту и его команде "причинять вред людям".

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Об этом политик, отвечающий за стратегию распространения сообщений демократов в Сенате, высказался в воскресенье, 9 февраля. Как передает CNN, Букер считает, что сейчас Соединенные Штаты "находятся в кризисе".

"Позвольте мне выразиться точнее: стратегия заключается в том, чтобы сделать все возможное, чтобы помешать Дональду Трампу причинять вред американцам, делать нас менее защищенными и повышать наши расходы", – объяснил демократ.

Он заверил, что представители его партии не хотят блокировать работу правительства. Они хотят "выступить против действий Трампа, которые наносят вред американцам".

В частности, Букер выступил против ужесточения политики в области разнообразия, равенства и инклюзивности.

"Это ошеломляет меня, особенно потому, что они действительно обвиняют это слово DEI, как будто это что-то, что подрывает способность правительства нанимать лучших людей. На самом деле все наоборот", – сказал он.

DEI – это аббревиатура от diversity, equity, inclusion ("разнообразие, равенство и инклюзия"). В целом это означает принцип содействия справедливому отношению и участию всех людей, особенно групп, которые исторически были недостаточно представлены или подвергались дискриминации.

"То, что делает Дональд Трамп, – это последовательная ложь людям под видом некоего благородного идеала", – подытожил Букер.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно президент Соединенных Штатов подписал указ о прекращении какой-либо американской финансовой помощи Южной Африке. Он обвинил африканскую республику в "дискриминации по расовому признаку". Мол, в ЮАР дискриминируют африканеров – белокожих жителей страны.

– 5 февраля Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерным спортсменам участвовать в спортивных соревнованиях среди девушек и женщин.

– Также он заявил о намерении уволить всех трансгендеров из рядов американской армии.

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