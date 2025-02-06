Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерам участвовать в спортивных соревнованиях среди женщин

Президент США Дональд Трамп 5 февраля подписал указ, запрещающий трансгендерным спортсменам участвовать в спортивных соревнованиях среди девушек и женщин. Он выходит за рамки школьного и студенческого спорта.

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Время обнародования документа совпало с Национальным днем ​​девушек и женщин в спорте и является последним в серии исполнительных действий республиканца, направленных против трансгендерных людей. Об этом информирует новостное агентство Associated Press.

Распоряжение под названием "Не допускать мужчин к женскому спорту" предоставляет американским федеральным агентствам, в частности Минюсту и Минобразованию, широкие полномочия по трактовке понятия "пол" как пол, определенный во время рождения. Указ по поводу гендеров Трамп подписал еще в день инаугурации 20 января.

"Война против женского спорта закончилась. Моя администрация не будет стоять в стороне и не будет смотреть, как мужчины избивают и издеваются над спортсменками", – сказал Трамп на церемонии подписания в окружении около 100 женщин и девушек, многие из которых были одеты в спортивную форму.

Его указ грозит прекращением федерального финансирования любой школе, позволяющей трансгендерным девушкам участвовать в спортивных соревнованиях, предназначенных для женщин.

Отмечается, что он затронет лишь небольшое количество спортсменов: ранее в Национальной ассоциации студенческого спорта США заявили, что известно о менее 10 трансгендерных девушек среди 530 тысяч спортсменов, соревнующихся в 1100 школах-членах ассоциации.

Вместе с тем указ Трампа выходит за рамки школьного и студенческого спорта, призывая правительство отказывать в выдаче виз трансгендерным женщинам, желающим участвовать в соревнованиях в США.

Также американский лидер поручил Государственному департаменту оказывать давление на Международный олимпийский комитет, чтобы тот изменил свою политику по отношению к спортсменам-трансгендерам к началу летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Представитель Белого дома Каролина Левитт пояснила, что приказ "поддерживает обещание Раздела IX" и потребует "немедленных действий, учитывая принудительные меры, против школ и спортивных ассоциаций", которые отказывают женщинам в однополых занятиях спортом и однополых раздевалках.

Во время предвыборной кампании республиканец увидел, что его обещание "не допускать мужчин в женский спорт" резонировало вне обычных партийных заявлений. Большинство избирателей Трампа, опрошенных AP VoteCast, выразили убеждение, что поддержка прав трансгендеров в правительстве и обществе "зашла слишком далеко".

Как сообщал OBOZ.UA, после победы на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил о намерении уволить всех трансгендеров из рядов американской армии. Правозащитники пояснили, что такой шаг приведет к лишению должностей 15 000 военнослужащих в то время, когда страна испытывает трудности с набором в Вооруженные силы.

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