'Дискриминация по расовому признаку': Трамп заморозил помощь Южной Африке, обвинив ее в притеснениях белых фермеров

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о прекращении какой-либо американской финансовой помощи Южной Африке. Он обвинил африканскую республику в "дискриминации по расовому признаку при спонсорстве правительства". По мнению американского президента в ЮАР дискриминируют африканеров – белокожих жителей страны.

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Правительство ЮАР якобы "конфискует сельскохозяйственную собственность африканеров без компенсации", цитирует Washington Post новый указ Трампа. Также в документе утверждается, что в ЮАР внедряют "бесчисленное количество государственных политик, направленных на ликвидацию равных возможностей" в трудоустройстве, образовании и бизнесе.

"Соединенные Штаты не могут поддерживать совершение правительством Южной Африки нарушений прав людей в своей стране и подрыв внешней политики Соединенных Штатов, что создает угрозы национальной безопасности нашей стране, нашим союзникам, нашим африканским партнерам и нашим интересам", – говорится в указе Тримпа.

Кроме того, американский лидер считает, что его южноафриканский коллега Сирил Рамафоса "занял агрессивную позицию по отношению к Соединенным Штатам и их союзникам". Речь идет об обвинении Израиля в геноциде (соответствующую позицию ЮАР высказала в Международном уголовном суде) и об углублении связей республики с Ираном.

В свою очередь, президент ЮАР Сирил Рамафоса отметил, что в республике конфискация является "конституционным правовым процессом". Он также добавил, что "издеваться будут не над нами".

Речь о законе ЮАР, позволяющем экспроприировать землю без компенсации. Он был принят, чтобы устранить диспропорцию, ранее вызванную апартеидом. В африканской стране (по данным земельного аудита 2017 года) белые южноафриканцы составляют всего 8% населения, но владеют тремя четвертями всех земель страны. Чернокожие, которых 80% от общего количества жителей ЮАР, имеют в собственности только 4% земель.

Washington Post предполагает, что Трамп обратил внимание на "дискриминацию" в ЮАР после соответствующих советов миллиардера Илона Маска.

Во первых, департамент, возглавляемый Маском, как раз проверяет, как раньше США оказывали другим странам, в том числе и ЮАР, финансовую помощь.

Во вторых, советник Трампа Маск, когда-то родившийся в Южной Африке, в течение последних лет последовательно обвиняет правительство ЮАР в "антибелом расизме" и в "геноциде белых".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп заявил, что США возьмут под контроль сектор Газа. Также он рассматривает возможность выселения оттуда мирного населения. Глава Белого дома предложил навсегда переместить палестинцев в Египет и Иорданию.

После Трампа эту идею, так или иначе, провозглашали и члены его команды. В частности, новый госсекретарь США Марко Рубио призвал страны, обеспокоенные судьбой палестинцев, переселить их к себе, ведь, по его словам, "Газа уже непригодна для жизни".

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