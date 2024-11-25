Под угрозой сокращения 15 тыс. сотрудников: Трамп планирует уволить всех трансгендеров с военной службы США – The Times

Республиканец Дональд Трамп, который выиграл президентские выборы в США, планирует уволить всех трансгендеров, служащих в американских Вооруженных силах. Такой шаг приведет к лишению должностей 15 000 военнослужащих в то время, когда страна испытывает трудности с набором в армию.

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Решение может быть принято в первый же день нового президентства республиканца. Об этом сообщает The Times, цитируя реакцию волонтерских организаций по защите прав ЛГБТ.

Издание напомнило, что в свой первый президентский срок Трамп запретил трансгендерам служить в американской армии, но тем, кто уже занимал эти должности, было разрешено сохранить свои рабочие места. Позже запрет отменил нынешний лидер США Джо Байден.

Согласно новым предложениям, с возвратом республиканца в Белый дом трансгендерам также будет запрещено служить в армии.

"Эти люди будут вынуждены уйти в то время, когда армия не сможет набрать достаточно персонала. Только Корпус морской пехоты достигает своих цифр по набору. А некоторые люди, которых это коснется, занимают очень высокие должности", – сообщил газете источник, знакомый с планами республиканца.

Некоторые военные благотворительные организации раскритиковали такие предложения. В частности, Ассоциация современных военных Америки, которая выступает в защиту военнослужащих и ветеранов ЛГБТ+.

"Если запрет на трансгендеров в армии будет введен с первого дня правления администрации Трампа, это подорвет готовность ВС и создаст еще больший кризис набора и удержания, не говоря уже о том, что это покажет уязвимость для противников Америки", – заявила исполнительный директор организации Рэйчел Бранаман.

По ее словам, особенно с учетом того, что в прошлом году военные не смогли набрать 41 000 новобранцев, внезапное увольнение более 15 000 военнослужащих увеличивает административную нагрузку на боевые подразделения, подрывает их сплоченность и усугубляет критические пробелы в навыках.

"Это будет иметь значительные финансовые издержки, а также потерю опыта и руководства, на замену которых, возможно, потребуется 20 лет и миллиарды долларов", – отреагировала представитель Ассоциации.

Отмечается, что в США насчитали около 2200 военнослужащих с гендерной дисморфией, когда предыдущий запрет Трампа был снят. Но политика конфиденциальности в этом вопросе означает, что точное число трансгендерных военнослужащих неизвестно.

Предположения начали строить после того, как новоизбранный президент назвал кандидатом на пост министра оборони США ведущего Fox News и офицера Нацгвардии Пита Хегсета, который критиковал "слабое" и "женоподобное" военное руководство американской армии.

Аналитик по вопросам трансгендеров в ВМС США Пауло Батиста считает, что стране могут потребоваться годы, чтобы заполнить армейские вакансии, вызванные любым запретом.

"У меня осталось четыре года контракта. Но вы увольняете 15 000 из нас – их больше, но это число всегда упоминается – и это 15 000 руководящих должностей, на которых каждый из нас играет жизненно важную роль. Есть рядовые и офицеры высшего звена. На заполнение этих вакансий могут уйти месяцы или даже годы", – высказался он.

The Times отмечает, что представители Трампа не дали комментариев, когда с ними связались журналисты газеты.

Как сообщал OBOZ.UA, в США на выборах президента 2024 года баллотировался политик-гей Чейз Оливер: по его словам, чтобы не допустить реванша 45-го лидера Дональда Трампа и нынешнего президента Джо Байдена. Он представлял Либертарианскую партию и, по предварительным результатам, занял пятое место в народном голосовании с 0,4% поддержки.

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