Столтенберг заявил, что надеется на вступление Украины в НАТО в ближайшие 10 лет

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина сможет стать членом Альянса примерно через десятилетие – то есть в 2034 году. Он продолжает выступать за еще большее увеличение военной помощи Киеву.

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Об этом сообщает немецкое агентство dpa. Журналисты брали у политика интервью, но пока на сайте издания опубликованы только выдержки из разговора.

"Я очень надеюсь, что Украина будет союзником", – сказал генсек Североатлантического альянса, отвечая на вопрос о возможном расширении НАТО в ближайшие десять лет.

В преддверии саммита в Вашингтоне, который пройдет 9-11 июля, Столтенберг призвал к наращиванию военной помощи украинским Силам обороны. По его словам, чем сильнее будет эта поддержка, тем быстрее может закончиться война РФ против Украины.

Также политик упомянул российского диктатора Путина, отметив, что тот реализует в Украине стратегию затягивания времени, надеясь ослабить решимость Запада.

"Путин считает, что сможет пересидеть наc. Мы должны убедить его в том, что он не сможет пересидеть нас, и тогда это создаст условия для окончания войны", – заявил генсек НАТО.

Напомним, что 26 июня премьер-министр Нидерландов Марк Рютте был официально назначен генеральным секретарем Североатлантического альянса. Он приступит к исполнению своих обязанностей с 1 октября 2024 года, когда истечет срок полномочий Йенса Столтенберга после десяти лет пребывания во главе НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне Украине будут предложены "конкретные пути" для ускорения ее вступления в Альянс. Также будет обсуждаться, как помочь стране защититься от российской агрессии и подготовиться к членству в НАТО.

В то же время президент Словакии Петер Пеллегрини выступает за сдержанность в переговорах о вступлении Украины в НАТО. Лидер соседней страны считает, что такой шаг может привести к "эскалации напряженности".

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