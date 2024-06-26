Премьера Нидерландов Марка Рютте избрали новым генсеком НАТО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 26 июня избран следующим генеральным секретарем НАТО. Официально он начнет выполнять свои полномочия 1 октября 2024 года, заменив в должности Йенса Столтенберга после десяти лет руководства Альянсом.

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О назначении сообщила пресс-служба НАТО. В свою очередь агентство Reuters пишет, что союзники по НАТО избрали Рютте следующим руководителем НАТО, "поскольку война в Украине бушует и неопределенность нависла над будущим отношением США к Трансатлантическому альянсу".

Также отмечается, что назначение Рютте "стало формальностью" после того, как его единственный соперник на этот пост, президент Румынии Клаус Йоханнис, объявил на прошлой неделе, что снимает свою кандидатуру.

Действующий генсек Йенс Столтенберг поприветствовал Рютте в качестве своего преемника.

"Марк – сильный лидер и сторонник консенсуса. Я желаю ему всяческих успехов в дальнейшем укреплении НАТО. Я знаю, что оставляю НАТО в надежных руках", – написал он в соцсети Х.

Чем известен Марк Рютте

57-летний Рютте занял пост премьера Нидерландов в 2010 году и стал самым продолжительным главой правительства этой страны.

С момента полномасштабного нападения России на Украину он верный союзник Киева и критик российского диктатора Путина, отмечает Reuters. Нидерланды, в частности, считают Россию ответственной за сбыт пассажирского рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года.

Под руководством Рютте Нидерланды увеличили расходы на оборону до уровня, превышающего порог в 2% ВВП, необходимого для стран НАТО, пишет Reuters.

Нидерланды – одна из стран, обещавших Украине истребители F-16. "Помогаем, чтобы все ваши отважные мужчины и женщины в Украине освободили страну от россиян", – говорил он в интервью "Радио Свобода" в феврале.

Важным активом Рютте является то, что у него хорошие отношения с Трампом и способен договориться и с демократами, и с республиканцами, пишет Politico.

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