Боится эскалации: президент Словакии призвал к сдержанности в переговорах о вступлении Украины в НАТО

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что выступает за сдержанность в переговорах о вступлении Украины в НАТО. Он объяснил это тем, что такой шаг может привести к "эскалации напряженности".

Видео дня

Об этом Пеллегрини сказал на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в четверг, 4 июля. Его слова цитирует издание Standard.

Пеллегрини указал на разногласия во взглядах с президентом Польши по вопросу о переговорах о вступлении Украины в НАТО.

"Президент Дуда выступает за скорейшее начало переговоров о вступлении Украины в НАТО, мы же призываем к сдержанности. Чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности", – заявил президент Словакии.

В то же время Пеллегрини подчеркнул, что они с Дудой сходятся во мнении, что война в Украине не неспровоцированная агрессия и Словакия не признает аннексию Крыма. Он подчеркнул, что его страна увеличила мощности по производству боеприпасов, стволов и ремонту военной техники для Украины.

"Мы также являемся важным партнером в сфере энергоснабжения. С начала войны мы поставили в Украину более 40 тысяч мегаватт-часов энергии. И мы собираемся увеличивать эти поставки, особенно осенью и зимой", - подчеркнул президент Словакии Петер Пеллегрини.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Петер Пеллегрини заявил о поддержке Словакией инициативы Чехии по поставке боеприпасов в Украину. По его словам, Братислава не только примет участие в закупке снарядов, но готова модернизировать приобретенные в рамках чешской инициативы снаряды под нужный украинцам калибр.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!