Столтенберг в Вашингтоне встретится с конгрессменами США: будут говорить о поддержке Украины

Глава НАТО Йенс Столтенберг в понедельник начал важнейшую поездку в США, где он встретится с представителями администрации Байдена, законодателями и союзниками бывшего президента Дональда Трампа. Главной целью его поездки является получение финансирования для Украины в размере 60 миллиардов долларов.

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Об этом Столтенберг сказал в Вашингтоне во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Так, во вторник Столтенберг посетит Конгресс, где встретится со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, лидером меньшинства Хакимом Джеффрисом, лидером меньшинства в Сенате Митчем МакКоннеллом и другими представителями обеих партий.

"Завтра в первый раз я встречусь с членами Конгресса. И, конечно, с нетерпением жду встречи с ними, чтобы обсудить многие вопросы, включая Украину", – заявил генсек НАТО.

По его словам, начавший эту войну кремлевский диктатор Владимир Путин "мог бы закончить ее сегодня, если бы прекратил нападать на соседа".

"Война также могла бы закончиться, если бы Украина перестала защищаться. Но это не означало бы мир. Это означало бы российскую оккупацию, а оккупация – это не мир", – подчеркнул Столтенберг.

Генсек также выразил уверенность, что все союзники из НАТО, включая США, продолжат оказывать поддержку Украине. По его словам, победа Путина развязала бы руки "другим авторитарным лидерам – Северной Корее, Ирану и Китаю".

Столтенберг напомнил, что, несмотря на прогнозы экспертов, Украина освободила 50% территории, которую РФ оккупировала в начале войны. А ВСУ нанесли российской армии тяжелые потери.

Кроме того, в среду Столтенберг выступит с речью в Фонде наследия, консервативном аналитическом центре, тесно связанном с Трампом. Данный визит состоится на фоне того, как Трамп и его союзники оказывают давление на республиканцев, чтобы они отклонили пакет на сумму 111 миллиардов долларов, который включает помощь Украине, Израилю и Тайваню из-за разногласий с Белым домом по пограничной политике.

Как сообщал OBOZ.UA, американские законодатели должны поддержать дальнейшую военную помощь Украине. Ибо это ключевой сигнал сдерживания для Китая.

Как сообщалось ранее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Украина станет членом Североатлантического Альянса. Он сказал, что каждая страна имеет право выбирать свое будущее и Украина этот выбор сделала.

Также стало известно, что диктатор РФ Владимир Путин в очередной раз пожаловался на якобы "обман" со стороны НАТО. По его словам, в результате этого России якобы не оставалось ничего другого, как напасть на Украину.

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