'Обманули десять раз подряд': Путин снова пожаловался на НАТО. Видео

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз пожаловался на якобы "обман" со стороны НАТО. По его словам, в результате России якобы не оставалось ничего другого, как напасть на Украину.

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Соответствующее заявление Путин выдал на встрече с участниками "спецоперации" 26 января. На этом мероприятии он в очередной раз попытался оправдаться за военную агрессию против Украины.

"Просто анклав такой начали создавать. Обманули десять раз подряд по поводу нерасширения НАТО. Но все это вместе не оставило нам никаких шансов, кроме как приступить к попыткам – и вот мы начали специальную военную операцию, но это не начало войны, они сами начали войну на Донбассе в 2014 году", – заявил глава Кремля.

Диктатор также попытался заверить россиян, что страна-агрессор поступила "правильно", напав на соседнюю страну.

"Мы все делаем правильно. И мы боремся за справедливое дело", – солгал он.

По подсчетам независимой газеты The Moscow Times, в течение 2023 года Путин публично семь раз жаловался на "надувательство" и обман со стороны Запада.

Военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) из-за подобных заявлений даже призвал президента РФ "заткнуться" и не вести себя "как тряпка", поскольку за нос водят обычно "лохов" (на днях Гиркину дали четыре года колонии по статье "экстремизм").

А за несколько дней до начала полномасштабной войны Путин публично заявил, что в 2000 году якобы спрашивал тогдашнего президента США Билла Клинтона, как Вашингтон отнесется к принятию РФ в НАТО, но якобы получил "очень сдержанную реакцию".

"Скажу сейчас то, чего никогда не говорил публично. В 2000 году во время визита в Москву президента США Билла Клинтона, я спросил его, а как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО. Не буду раскрывать все подробности той беседы, но реакция на мой вопрос внешне выглядела, скажем так, очень сдержанной", – сказал тогда Путин.

На днях росСМИ написали, что еще Борис Ельцин просил Клинтона о вступлении РФ в НАТО, о чем свидетельствует рассекреченная американской стороной расшифровка очной беседы лидеров.

Ельцин тогда заявил, что в случае расширения НАТО РФ должна первой присоединиться к Альянсу, после чего за РФ последовали бы другие страны Центральной и Восточной Европы.

"Я хочу помочь вам перейти к более важной работе по стабилизации вашей экономики. США хотят помочь. Ваша безопасность и величие вашей нации будут зависеть от способности раскрыть экономическую мощь своей страны", – ответил тогда Клинтон.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее бывший генсек НАТО (1999-2004) и экс-министр обороны Британии Джордж Робертсон заявил, что Путин ждет возвращения президентства Дональда Трампа, что является еще одним просчетом Кремля. Трамп действительно имеет пророссийскую риторику, но в должности президента он фактически укрепил оборону США и увеличил взносы в Альянс.

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