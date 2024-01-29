'Китай внимательно наблюдает': Столтенберг призвал Конгресс США поддержать выделение Украине военной помощи

Американские законодатели должны поддержать дальнейшую военную помощь Украине. Потому что это ключевой сигнал сдерживания для Китая.

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Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в воскресенье, 28 января, заявил, выступая в эфире сети Fox News. Пока он начал свой визит в Вашингтон, в течение которого чиновник намерен лоббировать продолжение финансирования сопротивления Украины в войне против России.

"Важно, чтобы Украина получала постоянную поддержку, потому что мы должны отдавать себе отчет, что за этим внимательно следят в Пекине", - заявил Столтенберг.

Отмечается, что аналитики считают, что Китай внимательно наблюдает, сойдет ли на нет скоро мощная поддержка запада Украине, ведь Китай претендует на возобновление контроля над островом Тайвань и не исключает применения силы для его достижения.

Следовательно, если США и другие союзники покинут Украину, у Китая может возникнуть соблазн прибегнуть к военным действиям по установлению контроля над Тайванем.

"Поэтому это делает не только Европу более уязвимой, но и всех нас, а также Соединенные Штаты более уязвимыми, если Путин получит в Украине то, что он хочет", - добавил Столтенберг.

Столтенберг отметил, что соглашение, обсуждаемое Конгрессом США, является "хорошим соглашением". По словам генсека НАТО, помощь США Украине составляет лишь незначительную часть бюджета Пентагона.

"Мы должны продолжать это делать, чтобы мы смогли уничтожить и в значительной степени усугубить состояние российской армии", - отметил он.

По словам Столтенберга, помощь США Украине также помогает американским рабочим. Ибо деньги, выделенные Украине, идут на закупку оружия, произведенного в США.

"Путин получает от войны в Украине ровно противоположное тому, чего он хотел, ведь Финляндия уже присоединилась к Альянсу. Швеция ожидаемо сделает это в скором времени", – резюмировал генсек НАТО.

Как сообщалось ранее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Украина станет членом Североатлантического Альянса. Он сказал, что каждая страна имеет право выбирать свое будущее и Украина этот выбор сделала.

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор РФ Владимир Путин в очередной раз пожаловался на якобы "обман" со стороны НАТО. По его словам, в результате этого России якобы не оставалось ничего другого, как напасть на Украину.

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