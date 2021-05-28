Столтенберг: Минск мог координировать посадку самолета Ryanair с Москвой

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко мог принять решение о принудительной посадке самолета Ryanair в Минске в координации с Москвой. Такую версию озвучил генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг.

В интервью для телеканала Sky News он отметил, что в пользу такого сценария говорят слишком тесные взаимоотношения между двумя странами. Генсек НАТО подчеркнул, что подобная договоренность кажется ему вполне правдоподобной.

"Мы знаем о тесных отношениях России и Беларуси, в связи с чем сложно поверить, что режим в Минске мог сделать что-то подобное без какой-либо координации с Россией", – полагает Столтенберг.

Напомним, Россия поддержала Беларусь, которая перехватила самолет Ryanair и задержала оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

В Кремле назвали такие действия Минска оправданными. Официальную позицию озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, 27 мая в Гомеле (Беларусь) приземлился самолет специального летного отряда "Россия", который использует Федеральная служба безопасности РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Североатлантический совет осудил Беларусь за посадку в Минске рейса Ryanair Афины – Вильнюс. Кроме того, от режима Лукашенко потребовали немедленно освободить задержанного Протасевича и его девушку Софию Сапегу.