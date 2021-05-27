В Беларуси приземлился самолет ФСБ из Москвы

В четверг, 27 мая, в Гомеле (Беларусь) приземлился самолет специального летного отряда "Россия", который использует Федеральная служба безопасности РФ.

Об этом говорят данные сервиса Flight Radar 24. На карте полета показано, что самолет с бортовым номером RA-64523 вылетел из аэропорта "Внуково" в Москве и приземлился уже на белорусской земле. Отметим, что аббревиатура ВПУ (VPU) в названии самолета означает "высотный пункт управления".

Добавим, что по данным ТАСС, премьер-министр РФ Михаил Мишустин 27-28 мая прибудет в Беларусь с рабочим визитом. Глава российского правительства проведет встречу с белорусским коллегой Романом Головченко и примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ.

Однако белорусское издание "Сильные новости" пишет, что после прилета самолета в Гомел, на улицах города заметили кортеж: автомобиль Mercedes с минскими номерами и два микроавтобуса, что сопровождали три машины с ОМОНом и ГАИ. По данным СМИ, в Гомель прилетел не Мишустин, однако кто именно прилетел из РФ не сообщается.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина и другие страны остановили авиаперелеты над территорией Беларуси из-за инцидента с перехватом самолета Ryanair и задержанием журналиста, основателя NEXTA Романа Протасевича.