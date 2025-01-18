'Ставит под угрозу демократию': Шольц раскритиковал Маска из-за его политических взглядов

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц подверг критике американского миллиардера Илона Маска за поддержку ультраправых политических сил. Это, считает политик, создает угрозу демократии в Европе.

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Поэтому за "дружбу" Маска с ультраправыми его не только можно, но и нужно критиковать. Такое заявление Шольц сделал в ходе пресс-конференции в Берлине, сообщает Politico.

По мнению канцлера, поддержка Маском ультраправых политических сил в Европе опасна, ведь "ставит под угрозу" демократию на континенте.

"Он поддерживает ультраправых везде в Европе – в Великобритании, Германии, во многих, многих других странах – и это абсолютно неприемлемо. Это ставит под угрозу демократическое развитие Европы, это ставит под угрозу наше сообщество, и это нужно критиковать", – подчеркнул Шольц. .

Федеральный канцлер также добавил, что не выступает против свободы слова и не пытается ограничить Маска в выражении своей позиции, однако "его переход на сторону ультраправых, будь то вследствие бизнес-интересов или из соображений, связанных с его собственной политической позицией, является неприемлемым".

Так, в Германии Маск сейчас публично поддерживает ультраправую партию "Альтернатива для Германии": последний раз свою публичную поддержку этой политсилы он обозначил 12 января, когда распространил прямую трансляцию партийной конференции AfD на своем аккаунте в сети Х, составляющей 212 миллионов подписчиков.

За несколько дней до того Маск больше часа общался с лидером AfD Алисой Вайдель в прямом эфире на X. Он представил политика как самую "перспективную кандидатку" в канцлеры Германии и ложно заявил, что она лидирует в опросах.

Впрочем, поддержка Маском этой ультраправой партии оказала положительное влияние на ее позиции перед досрочными выборами 23 февраля. Согласно последним опросам рейтинги AfD растут.

Напомним, в конце декабря прошлого года Илон Маск назвал Шольца "некомпетентным дураком".

Так он прокомментировал твит активистки немецких ультраправых с видео, в котором федеральный канцлер выловил соболезнования семьям жертв теракта в Магдебурге. Впоследствии миллиардер также набросился в сети на президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Однако Германией сфера заинтересованности американского бизнесмена не ограничивается. Он успел публично "потоптаться" и по представителям политикума других западных стран. В частности, он нападал на премьера Великобритании Кира Стармера, призвал Вашингтон "освободить британцев от их тиранического правительства", а также, как узнали СМИ, проводил частные обсуждения об отстранении Стармера от его должности.

Кроме того, Маск публично оскорбил премьер-министра Канады Джастина Трюдо. На заявление последнего по поводу невозможности присоединения Канады к США, как об этом заговорил новоизбранный президент Штатов Дональд Трамп, американский бизнесмен обратился к Трюдо с фразой: "Девушка, неважно, что ты говоришь".

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