'Девушка, неважно, что ты говоришь': Маск оскорбительно ответил Трюдо на заявление о невозможности присоединения Канады к США

Американский миллиардер Илон Маск упрекнул премьер-министра Канады Джастина Трюдо в нежелании "присоединять" свою страну к территории США. По словам изобретателя, слова главы канадского правительства не имеют значения.

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При этом миллиардер назвал Трюдо "девушкой". Об этом Маск заявил на своей странице в социальной сети Х.

Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX заявил, что Трюдо больше не является "губернатором" Канады. Вероятно, Маск имел в виду недавнее заявление политика об отставке с должности премьер-министра.

Стоит отметить, что в США должность главы штата занимает именно "губернатор", поэтому высказывание Маска, вероятно, в очередной раз намекает на желании сделать Канаду очередным американским штатом.

"Девушка, ты больше не губернатор Канады, так что неважно, что ты говоришь", – выдал Маск.

Накануне Джастин Трюдо прокомментировал идею избранного президента США Дональда Трампа касательно присоединения Канады к Америке как 51-го штата. Глава правительства отметил, что такой сценарий невозможен.

"Работники и сообщества в обеих наших странах выигрывают от того, что являются крупнейшими партнерами друг для друга в сфере торговли и безопасности", – подчеркнул политик.

Государственная граница, разделяющая Канаду и США является длиннейшей государственной границей в мире по общей, но не непрерывной длине. Также это длиннейшая немилитаризированная граница на планете. Наземная граница имеет протяжённость в 8891 км, включая 2475 км границы со штатом Аляска.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что Канаде "стоит стать 51-м штатом" Америки, если 25% торговых пошлин Вашингтона "убьют" канадскую экономику. Он сказал это в разговоре с премьер-министром страны Джастином Трюдо, на что тот и другие присутствующие на встрече "нервно рассмеялись", заявили в СМИ.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что покинет пост главы Либеральной партии Канады, но в отставку уйдет только после избрания нового лидера либералов. Политик отметил, что решение принято на фоне давления со стороны однопартийцев, обеспокоенных плохими результатами последних опросов.

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