Результаты лучше, чем у Байдена: в США провели первые опросы о шансах Гаррис победить Трампа

Решение Джо Байдена завершить свою предвыборную кампанию сразу повлияло на гонку, отразившуюся в новых опросах. По их данным, у вице-президента США Камалы Гаррис лучшие результаты, чем были у Джо Байдена и разница между ней и Дональдом Трампом находится в пределах погрешности. И это только первые результаты после того, как политика не ступила на избирательную дистанцию.

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Об этом пишут издания Bbloomberg и Reuters, проведшие свои опросы. Одно из них показало, что Гаррис отстает от Трампа на два процентных пункта, а другое – что он опережает его на тех же 2%.

Так, по результатам опроса Bbloomberg, Камелу Гаррису поддержали 45% опрошенных, а Трампа 47%. Таким образом, отставание политики от экспрезидента меньше, чем было у Байдена – до снятия с гонки у него фиксировали разрыв с Трампом в шесть процентных пунктов.

В то же время в общенациональном опросе Reuters/Ipsos вице-президент США Камала Гаррис наоборот опередила республиканца Дональда Трампа на два процентных пункта, набрав 44% поддержки против 42% экспрезидента.

Кроме того, в этом опросе 56% зарегистрированных избирателей США заявили, что 59-летняя Гаррис "обладает острым разумом и способна справляться с вызовами". О 78-летнем Трампе такое сказали лишь 49%, а о 81-летнем Байдене – только 22%.

Оба опроса состоялись уже после национального съезда Республиканской партии США, на котором Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты, и после объявления Байдена о том, что он выходит из гонки и поддерживает кандидатуру Гаррис.

Таким образом, есть основания полагать, что внесение имени Камалы Гаррис в бюллетень на президентских выборах может помочь демократам.

Как отмечает Bbloomberg, появление 59-летней темнокожей Камалы Гаррис африкано-индийского происхождения может привести на выборы голосовать за нее многих людей, которые не стали бы этого делать по предварительному расписанию. Это касается, прежде всего, молодых избирателей, женщин и этнических меньшинств.

Это может изменить кампанию, потому что она имеет определенное историческое значение, которое вы не можете уловить в гипотетической ситуации. И теперь, когда мы видим это по-настоящему, это может сдвинуть ситуацию", – сказал Спенсер Кимбалл, опросник из колледжа Эмерсон.

Как сообщал OBOZ.UA:

21 июля Байден снял свою кандидатуру по выборам президента США, объяснив, что это "в интересах партии и страны". Он также выразил поддержку Камали Гаррис как кандидату от демократов.

Камала Гаррис за первые сутки собрала $100 млн на предвыборную кампанию. Это стало самой большой суммой, собранной за 24 часа в истории президентства США.

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