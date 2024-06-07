США ввели санкции против представителей правящей партии Грузии: о каких ограничениях идет речь

В Соединенных Штатах официально объявлено о введении визовых санкций против парламентариев Грузии из правящей партии "Грузинская мечта". Также аналогичные санкции введены против представителей правоохранительных органов. Санкции объявлены из-за "притеснения демократии в стране".

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер. Он уточнил, что санкции введены из-за принятия закона "о прозрачности иностранного влияния", из-за реакции правоохранительных органов на мирные протесты, а также из-за "устрашения общества" и "дезинформации по указанию грузинского правительства".

Миллер подчеркнул, что санкции против конкретных лиц – только первый шаг. Спикер Госдепа выразил надежду, что руководство Грузии сменит курс. В противном случае, по его словам, США готовы провести "полный пересмотр отношений с правительством Грузии".

Против кого именно введены санкции, представитель Госдепа отказался конкретизировать.

"Я не могу вам назвать конкретные имена. Визовые записи конфиденциальны в соответствии с законодательством. Но, как я сказал, мы добавили в санкционный список людей, которые приняли меры для распространения дезинформации, для подрыва демократии, насильственных нападений на мирных протестующих, для запугивания представителей гражданского общества по указанию правительства Грузии", – отметил Миллер.

Представитель Госдепа добавил, что "США не только готовы ввести дополнительные санкции, но и готовы на все другие шаги".

"У грузинского правительства еще есть время сменить траекторию, по которой оно двигается. Это касается не только этого закона. Это касается вообще практики подавления инакомыслия. Это также касается заявлений грузинских лидеров, которые пока отвергают путь, которым раньше и так долго шла Грузия. у них еще есть время, чтобы изменить ситуацию. А наша политика будет зависеть от политики, проводимой Грузией", – сказал Миллер.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 мая парламент Грузии принял в третьем чтении законопроект об "иноагентах". Перед голосованием депутаты в очередной раз подрались, а возле здания парламента собрались протестующие.

18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на документ. Однако парламент преодолел вето, а уже 3 июня спикер парламента Грузии подписал закон об "иноагентах".

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