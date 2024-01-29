Иран отрицает свою причастность к атаке на американскую базу в Иордании

Министерство иностранных дел Ирана отрицает, что страна стоит за нападением на базу США в Иордании, которое произошло в воскресенье, 29 января. Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что группы сопротивления в регионе Западной Азии якобы не подчиняются приказам Исламской Республики в своих решениях и действиях.

Видео дня

Об этом сообщает ИРНА. "Группы сопротивления в регионе не подчиняются приказам Исламской Республики Иран в своих решениях и действиях. Исламская Республика не участвует в решениях групп сопротивления о том, как они поддерживают палестинскую нацию или защищают себя и народ своих стран перед лицом любой агрессии и оккупации", – заявил Канаани.

Таким образом он прокомментировал атаку беспилотника, в результате которой в субботу вечером в Иордании погибли три американских военнослужащих. Президент США Джо Байден заявил, что атака поразила американские войска, дислоцированные вблизи сирийской границы, и обвинил в ней поддерживаемые Ираном группировки, действующие в Ираке и Сирии.

Пресс-секретарь отверг "необоснованные обвинения" в адрес Ирана, назвав их "игрой с обвинениями и заговором тех, кто пытается защитить свои собственные интересы и скрыть свои проблемы, втягивая США в новый конфликт в регионе и провоцируя их усилить кризис".

Канаани также сказал, что с начала войны в Газе в начале октября Иран неоднократно предупреждал о возможном распространении конфликта из-за продолжающихся атак Израиля на палестинцев и тотальной поддержки США "геноцида в Газе и на Западном Берегу".

Как сообщал OBOZ.UA:

16 января, на следующий день после атаки на Ирак, Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Пакистану. Целью были два штаба группировки "Джейш аль-Адль", выступающей против Тегерана.

А уже в ночь на 18 января Пакистан нанес авиационные удары по Ирану – несколько ракет попали в деревню на территории провинции Систан и Белуджистан. Пакистанское министерство иностранных дел объяснило, что обстрел стал ответом на нападение "антипакистанских групп боевиков".