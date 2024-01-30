На пороге новой войны: убив американских солдат, Иран перешел 'красные линии'. Есть несколько вариантов ответа от США

В этот день администрация Байдена боялась больше трех месяцев. До этого времени США тщательно выверяли свои ответы на более чем 150 атак поддерживаемых Ираном террористов на американские силы в регионе с 7 октября. Теперь же, когда нападение обернулось смертельными последствиями, это усилило давление на президента, чтобы тот ответил жестко.

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Иран провоцирует США на Ближнем Востоке уже продолжительное время. Америка отвечает редкими карательными ударами, лишь бы не дать разросться военным действиям. Сейчас ситуация более серьезная.

Вопрос, который стоит перед Байденом, состоит в том, хочет ли он просто отреагировать на события, или все же пришлет более масштабное сообщение, пытаясь восстановить порядок, которого просто не существовало в регионе уже несколько месяцев.

Кажется, месть, хотя и более масштабная, вероятно, будет примерно такой по-прежнему – ударом по местам концентрации иранских прокси. Возможно, будет уничтожено несколько руководителей корпуса стражей Исламской революции. Начать сегодня полноценную войну с террористами, учитывая фактор Украины и Израиля, в США особого желания нет. Байден, будучи президентом, пытался очертить участие США в дальних войнах четкими "красными линиями" и не втягивать американцев в слишком дорогие конфликты, не обещающие маленькой победоносной войны, в отличие от угрозы больших потерь и убытков. К тому же, внутри Америки и так уже идет своя война – за президентское кресло.

О том, что сегодня происходит на Ближнем Востоке, и к чему может привести кровавая атака на американскую военную базу – в материале OBOZ.UA.

Жестко наказать и не спровоцировать

Американские чиновники месяцами заявляли - они не верят, что Иран хочет прямой войны с Соединенными Штатами, и пока не изменили эту оценку публично. Но в то же время Иран все активнее использует свои прокси-силы, чтобы продолжать давление на Штаты и Израиль.

В связи с тем, что три американских военнослужащих погибли и еще два десятка получили ранения в результате атаки беспилотника в Иордании, Байден должен решить, насколько далеко он готов пойти в ответ на риск более широкой войны, которой он пытался избежать все это время. Вопрос не простой. Дома на действующего президента и будущего кандидата уже усилилось давление, чтобы он принял прямые жесткие меры против Ирана, нанеся удары именно по его территории. Республиканцы в Конгрессе вообще обвинили его в трусости.

С одной стороны - нужно наказать виновных в нападении и сдержать Иран от его действий, который осмелел в регионе так, что проводит свои нападения в Ираке и Пакистане. К тому же после десятков ударов по силам США в Сирии и Ираке эта атака стала первой смертоносной для американцев после того, как Израиль и ХАМАС начали войну. С другой – это может привести к прямой конфронтации с Тегераном, чего бы американцам сегодня ни хотелось.

Администрации Байдена придется придерживаться очень щепетильной линии, пытаясь ответить достаточно сильно, чтобы восстановить определенный баланс сил и уважения. И в то же время не перегнуть ответную палку, чтобы это не привело к эскалации конфликта.

И все же Байден уже обещает возмездие, другого и не ожидалось. Соединенные Штаты понимают, что все должны увидеть, что они способны более решительно защищать своих военных и интересы. Ведь если характер американского ответа будет такой же, как до сих пор, это будет означать, что иранцы, их террористические группировки могут продолжать делать все, что вздумается, и это им ничего не будет за это.

Так или иначе, но США находятся на пороге еще большего втягивания в региональный конфликт, если бы им не хотелось обратное и для Украины это очередная плохая новость.

Республиканцы требуют бомбить Иран

Действовать более решительно, чем прежде, требует и внутренняя повестка Америки. Республиканцы и даже часть демократов просто требуют от Байдена нанести удары по объектам на территории собственно Ирана.

Такую позицию озвучил американский сенатор Линдси Грэм, прокомментировавший нападение на базу ВС США.

"Когда администрация Байдена говорит "не делайте", иранцы делают. Риторика администрации не находит отклика в Иране. Ее политика сдерживания потерпела грандиозный провал. Было совершено свыше 100 нападений на американские войска в регионе. Иран не успокоился", - считает сенатор. трудно не согласиться. Он отметил, что "уже давно потерял доверие к команде национальной безопасности Байдена в вопросе сдерживания Ирана".

Республиканцы утверждают, что именно Байден своей нерешительностью ободрил Иран к таким дерзким действиям. Как это напоминает ситуацию с российским нападением на Украину.

Что касается Трампа, то он заявил в социальных сетях, что "это нападение никогда бы не произошло, будь я президентом". На самом деле Иран и его помощники-террористы атаковали интересы Америки и союзников и во время его президентства Трамп угрожал разбомбить Иран. Но в один момент отменил ответный удар (сентябрь 2019 года), также пытаясь избежать большой войны. Позже он приказал нанести удар, который убил высокопоставленного иранского генерала, но когда Иран на это ответил ранившими ракетными ударами, но не убили американских военных, Трамп приказал не действовать дальше.

На этом этапе атаки на территорию Ирана не будет

"Последнее нападение на базу вооруженных сил США - переход определенных "красных линий", значительно изменивший ситуацию. В этом регионе все их знают и до последнего времени пытались не пересекать", - такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

"Стрелять рядом можно, но не проводить целенаправленную атаку с многочисленными жертвами среди американских военных. Теперь администрация Байдена в сложной ситуации – нужен адекватный ответ, чтобы сохранить лицо. Потому ситуация в этом регионе действительно изменилась. В настоящее время это не приведет к какой-либо великой войне, но каждое такое сечение "красных линий" значительно увеличивает вероятность широкомасштабного конфликта.

Может быть случайностью последствия этой атаки? На мой взгляд, на это есть минимальные шансы. Иранская идея состоит в том, что пока в Белом доме Байдену нужно пытаться достичь главной цели – Ближний Восток без Америки. Вторая причина такого удара – ответ на сокрушительные удары Израиля по силам КСИР в Сирии и Ливане, после которых они понесли колоссальные потери. Поэтому нужно было отвечать каким-то образом.

Что касается действий, которые США могут совершить в ответ, то на данном этапе больше всего можно не ожидать атаки на территорию Ирана. Хотя с такими событиями мы можем дожить и до такого развития событий совсем скоро. Все знают, что удар нанесли представители КСИР, но американцы могут сделать вид, что это не так и сделать вид, что это дело Хезболлы или других подобных террористических группировок. Скорее всего, администрация Байдена решит нанести удар именно по ним", – отметил Сергей Данилов.