США тайно эвакуировали из Афганистана сотни афганских спецназовцев – Politico

США в течение нескольких недель августа тайно эвакуировали граждан из Афганистана, в том числе афганских спецназовцев, с помощью секретной базы ЦРУ Eagle Base. Там собирали граждан, а потом на вертолетах перевозили в аэропорт Кабула.

Операцию координировали дипломаты из Штатов, которые находились в международном аэропорту. Они якобы напрямую общались с гражданами. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники и предоставленные редакции документы. Официально в Пентагоне это не подтверждают.

Известно, что Eagle Base находится примерно в 5 км к северу от аэропорта Кабула. По данным издания, американские официальные лица проинструктировали часть граждан США и Афганистана из группы риска, чтобы они отправились на базу ЦРУ.

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Секретная операция началась уже 15 августа, когда радикальная группировка "Талибан" захватила Кабул.

Далее по меньшей мере несколько вертолетов доставили людей в Кабул, так как аэропорт был заблокирован и пройти на его территорию было очень сложно.

Источники сообщили, что некоторые из таких эвакуированных попали на рейс, который доставил людей на авиабазу Рамштайн (Ramstein Air Base) в Германии.

25 августа командующий войсками США в Афганистане контр-адмирал Питер Вейсли отчитался, что от 1 тыс. до 2 тыс. афганских спецназовцев, подлежавших эвакуации, вместе с некоторыми американцами, успешно были доставлены в аэропорт.

Ранее стало известно о тайной договоренности Министерства обороны США с лидерами исламистской организации "Талибан" для вывода своих граждан. Захватившие власть боевики лично сопровождали группу американцев, которые имели намерение покинуть страну.

Как писал OBOZREVATEL, в захваченном талибами Афганистане ситуация фактически на грани катастрофы. В стране не работают банки, а население испытывает острую нехватку денег.