Банки закрыты, у людей нет денег: Афганистан оказался на грани катастрофы после захвата власти талибами. Фото

После захвата власти талибами и вывода американских войск Афганистан оказался на грани катастрофы. В стране не работают банки, а население испытывает острую нехватку денег.

Об этом пишет CNN. Отмечается, что Афганистан теперь вряд ли сможет получать насколько большое финансирование, которое предоставляли США и Европа (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Теперь, как пишет издание, многие граждане под угрозой. В частности, речь идет о женщинах, религиозных меньшинствах, представителях ЛГБТ и журналистах.

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Эксперт по терроризму и конфликтам из британского Королевского института объединенных служб Антонио Джустоцци подчеркивает, что скоро талибам предстоит принять решение: формировать коалиционное правительство или создавать монократическое правительство "Талибана".

Также эксперты обращают внимание, что страна существенно изменилась с тех пор, как талибы правили ею с 1996 по 2001 годы.

"Молодые женщины получили образование и больше прав. Многие изменения произошли благодаря огромным деньгам от Запада. Однако постоянного развития экономики так и не удалось добиться", – пояснил старший научный сотрудник лондонского аналитического центра по глобальным вопросам Chatham House Гарет Прайс.

Отмечается, что наступление талибов уже привело страну к порогу экономического коллапса. Банки закрыты, многие люди не могут получить снять наличные.

Один из сотрудников центрального банка Афганистана, который пожелал остаться анонимным, рассказал, что многим семьям не хватает средств на повседневные расходы. В то же время остановлены выплаты зарплат.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад ООН уже предупреждала, что Афганистан оказался на грани гуманитарной катастрофы. В то же время Всемирная организация здравоохранения впервые за несколько недель поставила на борту самолета медицинскую помощь, хотя прибывших 12,5 тонн товаров должно хватить всего на несколько дней.