В США заявили о начале "трудных времен" в отношениях с Россией

В США заявили, что в отношениях с Россией "предстоят трудные времена", но сотрудничество по ключевым вопросам двухсторонней повестки, включая ядерные, может продолжаться.

О ситуации с напряженностью между двумя странами высказался советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью MSNBC. Он подчеркнул, что то, что американский глава Джо Байден назвал российского коллегу Владимира Путина убийцей, не было ошибкой, передает mediaite.com.

"Президенту Байдену был задан прямой вопрос. Он дал прямой ответ. Вот как он проработал более 40 лет на государственной службе, и так он будет продолжать действовать как президент", – отметил советник главы США.

"Мы считаем, что в отношениях с Россией предстоят трудные времена, потому что существует ряд вопросов, по которым наши позиции глубоко различаются, а также ряд действий, на которые нам необходимо ответить решительно.

Мы также считаем, что можем работать с Россией по ключевым вопросам повестки, включая ядерные, в рамках которых несколько недель назад мы продлили Договор по СНВ (по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, – ред.) еще на пять лет", – заявил Салливан.

По его словам, будущие отношения РФ и Соединенных Штатов "не будут простыми".

"Они будут сопряжены с серьезными вызовами. Они потребуют от Америки отстаивать свои интересы", – указал советник американского лидера.

"Кроме того, есть сферы, в которых США и Россия могут совместно, в стабильной и предсказуемой манере работать на благо интересов обеих наших стран", – добавил Салливан.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

во время интервью американский президент Байден согласился с тем, что Путин – убийца. Так он ответил на вопрос журналиста.

Реакция на такие слова не заставила себя ждать. Россия отозвала своего посла из Вашингтона. Также в Москве пообещали реагировать жестче, если американская сторона не принесет извинений.