У США заявили про початок "важких часів" у відносинах із Росією

У США заявили, що на відносини з Росією "чекають важкі часи", але співпраця з ключових питань двостороннього порядку денного, включно з ядерними, може тривати.

Про ситуацію з напруженістю між двома країнами висловився радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю MSNBC. Він підкреслив, що те, що американський глава Джо Байден назвав російського колегу Володимира Путіна вбивцею, не було помилкою, передає mediaite.com.

"Президенту Байдену було поставлено пряме запитання. Він дав пряму відповідь. Ось як він пропрацював понад 40 років на державній службі, і так він буде продовжувати діяти як президент", – зазначив радник глави США.

"Ми вважаємо, що у відносинах із Росією чекають важкі часи, тому що існує низка питань, щодо яких наші позиції глибоко різняться, а також низка дій, на які нам необхідно відповісти рішуче.

Ми також вважаємо, що можемо працювати з Росією з ключових питань порядку денного, включно з ядерними, в межах яких кілька тижнів тому ми продовжили Договір про СНО (щодо подальшого скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь. – Ред.) ще на п'ять років", – заявив Салліван.

За його словами, майбутні відносини РФ і Сполучених Штатів "не будуть простими".

"Вони будуть пов'язані із серйозними викликами. Вони вимагатимуть від Америки обстоювати свої інтереси", – вказав радник американського лідера.

"Крім того, є сфери, в яких США та Росія можуть спільно в стабільній і передбачуваній манері працювати на благо інтересів обох наших країн", – додав Салліван.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

під час інтерв'ю американський президент Байден погодився з тим, що Путін – вбивця. Так він відповів на запитання журналіста.

Реакція на такі слова не змусила себе чекати. Росія відкликала свого посла з Вашингтона. Також у Москві пообіцяли реагувати жорсткіше, якщо американська сторона не перепросить.