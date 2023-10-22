США развернут на Ближнем Востоке новые системы ПВО и перекинут войска – Пентагон

Министерство обороны США предприняло ряд шагов для укрепления региональных усилий по сдерживанию и усилению защиты сил США на Ближнем Востоке. Речь идет, в том числе, об оказании помощи в защите Израиля.

Для этого американские войска развернут на Ближнем Востоке дополнительные системы противовоздушной обороны и перекинут личный состав. Об этом говорится в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина.

По его словам, в первую очередь США направили на Ближний Восток авианосную ударную группу ВМС во главе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower. Эта ударная группа является дополнением к авианосцу Gerald R. Ford, который в настоящее время действует в восточной части Средиземного моря. Остин подчеркнул, что такие шаги еще больше укрепят возможности США и способность реагировать на ряд непредвиденных обстоятельств.

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Также было принято решение об активизации развертывания противоракетного комплекса подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет THAAD. Кроме того, по всему региону США разместили дополнительные батальоны ЗРК Patriot.

"Я направил дополнительное количество сил на подготовку к развертыванию приказов в рамках разумного планирования на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы повысить их готовность и способность быстро реагировать по мере необходимости", – заявил глава Пентагона.

Напомним, США и правительства нескольких стран Европы подталкивают Израиль воздержаться от наземной операции в секторе Газа. Международное сообщество выдвинуло требования после освобождения двух заложников в Газе.

Ранее сообщалось, что представители израильской и американской власти обсуждают возможность создания в секторе Газа временного правительства. Такой орган могут создать при поддержке ООН. В то же время эта инициатива потребует поддержки со стороны арабских стран региона.

Как сообщал OBOZ.UA, в Офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху категорически отрицают ведение переговоров о возможности вернуть контроль над сектором Газы Палестине.

В то же время Белый дом опроверг комментарий президента США Джо Байдена о том, что Израилю следует отложить ожидаемое наступление в секторе Газа.

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