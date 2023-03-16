В США показали видео инцидента с российским Су-27 и американским MQ-9 Reaper над Черным морем

Европейское командование США показало момент столкновения российского Су-27 с американским MQ-9 над Черным морем. Инцидент произошел 14 марта.

Видео дня

Видео с камеры беспилотника было опубликовано в Twitter Командования армии США в Европе. "Два российских Су-27 провели небезопасный и непрофессиональный перехват беспилотного наблюдательно-разведывательного комплекса MQ-9 ВВС США, который работал в международном воздушном пространстве над Черным морем", – заявили в ведомстве (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На видео можно увидеть, как российские самолеты сбрасывают горючее, а затем врезаются в американский беспилотник.

Вследствие инцидента США были вынуждены уничтожить БПЛА стоимостью 30 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 14 марта истребитель РФ столкнулся с БПЛА MQ-9 США над Черным морем. В результате США пришлось посадить свой беспилотник в нейтральных водах Черного моря.

– Командующий армией США в Европе генерал Джеймс Хекер назвал поступок россиян "опасным и непрофессиональным".

– В Турции заявили, что могут открыть Босфор для США, чтобы те смогли забрать сбитый MQ-9 Reaper.

– Глава Пентагона Ллойд Остин призвал Россию быть "профессиональной" и заявил, что США будут "продолжать летать и действовать" в соответствии с международным правом.