США раскритиковали позицию Бразилии относительно войны РФ против Украины: не соответствует нейтралитету

В Соединенных Штатах Америки заявили, что позиция Бразилии относительно войны РФ против Украины не соответствует тону государства, которое стремится придерживаться нейтралитета. В частности, речь идет о заявлениях министра иностранных дел Бразилии Мауэры Виэйры.

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Об этом во время пресс-брифинга в Вашингтоне 18 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). По ее словам, в США были неприятно удивлены намеками министра на негативную роль Штатов и Европы в противостоянии российской агрессии.

"Нас поразил тон вчерашней пресс-конференции министра иностранных дел (Бразилии – Ред.), который не отвечал тону нейтралитета и намекал на то, что Соединенные Штаты и Европа не заинтересованы в мире или то, что мы разделяем ответственность за войну. И мы считаем, по правде, что это явно неверная позиция", – сказала Жан-Пьер.

В Белом доме подчеркнули: Штаты хотят, чтобы война, развязанная РФ, закончилась. В США поддерживают призыв президента Украины Владимира Зеленского о справедливом и крепком мире на основе Устава ООН, а также принципов суверенитета и территориальной целостности.

Там напомнили, что Штаты и Евросоюз активно призывали российского диктатора воздержаться от полномасштабной агрессии и прилагали соответствующие усилия уже после начала этой войны.

"К сожалению, Россия не проявила заинтересованности в прекращении своего неспровоцированного вторжения", – добавила спикер.

Напомним: ранее в Белом доме раскритиковали очередное заявление президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы о войне в Украине. Там отметили, что Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Соединенным Штатам пора прекращать участвовать в полномасштабной войне России против Украины, поставляя помощь последней. По его мнению, этот "конфликт" интересен только главам двух государств – Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину.

– Президент также выдал, что войну России против Украины якобы могут помочь прекратить третьи страны – путем переговоров. Он считает хорошей идеей создания группы посредников типа G20, куда будут входить развитые государства с большой экономикой.

– В МИД отреагировали на скандальные заявления президента Бразилии и пригласили его с визитом в Украину. Тем временем в Бразилию прилетел глава российского МИД Сергей Лавров.

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