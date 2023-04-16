Президент Бразилии выдал очередное "миротворческое" заявление: хочет создать "политическую G20", чтобы прекратить войну в Украине

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва уверяет, что войну России против Украины якобы могут помочь прекратить третьи страны – путем переговоров. Он считает хорошей идеей создание группы посредников по образцу G20, куда будут входить развитые государства с большой экономикой.

Видео дня

"Миротворец" да Сильва уже попадал в скандалы, подыгрывая российской пропаганде. В этот раз в комментарии журналистам в Абу-Даби (ОАЭ) политик сказал: мол, полномасштабная война была вызвана "решениями, принятыми двумя странами" (то есть РФ и Украиной, считает он). Слова да Сильва передает France24.

Президент Бразилии утверждает, что "никаких инициатив, чтобы остановить войну", не делает ни глава России Владимир Путин, ни глава Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, "свой вклад в продолжение войны" якобы вносят Соединенные Штаты и Европа. "Поэтому они должны сесть за стол переговоров и сказать: "Хватит", – заявил да Сильва.

"G20 была создана для того, чтобы помочь (мировой) экономике, которая находилась в кризисе. Сейчас важно создать другую G20, чтобы положить конец этой войне и установить мир. Это мое намерение, и я думаю, что нам удастся достичь большого успеха. Вчера я говорил с шейхом [президентом ОАЭ Мохаммедом бин Заидом Аль Нахайяном] о войне. Я говорил о войне с [лидером Китая] Си Цзиньпином. И я думаю, что мы встречаемся с людьми, которые предпочитают говорить о мире, чем о войне. Поэтому я думаю, что нас ждет успех", – заявил политик.

Он утверждает, что своим видением уже поделился с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и лидерами некоторых южноамериканских стран.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Луис Инасиу Лула да Силва заявлял, что Штатам пора прекращать участвовать в полномасштабной войне России против Украины. По его мнению, этот "конфликт" интересен только главам двух государств – Зеленскому и Путину.

– Также он говорил, что "ради спокойствия в мире" наша страна должна уступить России Крымский полуостров, что якобы положит конец мировой войне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!