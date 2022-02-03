США провели масштабный антитеррористический рейд в Сирии: ликвидирован 'новый главарь ИГИЛ'

Силы специальных операций США "успешно" провели контртеррористическую миссию на северо-западе Сирии с целью ликвидации лидера "Исламского государства" Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши. При этом во время рейда, кроме лидера ИГИЛ погибли еще тринадцать человек, в том числе шесть детей и четыре женщины

О "снятии с поля боя" аль-Кураши сообщается в заявлении президента США Джо Байдена на сайте Белого дома. Американский лидер подчеркнул, что лично дал указание вооруженным силам о проведении операции, чтобы "защитить американский народ и наших союзников и сделать мир более безопасным" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Благодаря мастерству и храбрости наших Вооруженных Сил мы сняли с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши – лидера ИГИЛ. Все американцы благополучно вернулись с операции", – отметил президент США.

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Как сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации Байдена, лидер ИГИЛ погиб во время рейда самостоятельно взорвав себя и свою семью – в результате погибли тринадцать человек, в том числе дети и женщины.

Как пишет New York Times, по словам очевидцев, американские вертолеты перебросили спецназ на позиции после полуночи, окружив дом в Атмехе, городе недалеко от границы с Турцией в провинции Идлиб. Началось долгое и напряженное противостояние, когда из громкоговорителей раздавались предупреждения на арабском языке о том, что все находящиеся в доме должны сдаться.

Отмечается, что примерно через два часа жильцы дома не вышли, и разгорелся серьезный бой, в ходе которого был открыт огонь из тяжелых пулеметов и нанесены ракетные удары, которые повредили дом, обрушили часть стен и выбили окна, хотя считается, что часть повреждений была нанесена в результате взрыва террориста-смертника.

Проведенная операция считается крупнейшим рейдом под руководством США в районе Идлиба после нападения 2019 года, в результате которого был убит аль-Багдади. Как отмечает Daily Mail, тот факт, что силы специального назначения высадились на землю – подобно тому, как морские котики США убили Усаму бен Ладена в 2011 году, – говорит о том, что цель считалась очень ценной.

Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Кураши, также известный как Абдулла Кардаш или Хаджи Абдулла, стал лидером террористической организации ИГИЛ после того, как бывший лидер Абу Бакр аль-Багдади также взорвал себя в ходе аналогичного рейда американских войск в 2019 году в соседнем городе Бариша.

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