В Техасе мужчина захватил в заложники посетителей синагоги, полиция провела спецоперацию. Фото и видео

В синагоге Congregation Beth Israel американского города Колливилл в штате Техас неизвестный мужчина взял в заложники четырех человек, учитывая раввина. Таким образом он требовал освободить приговоренную к 86 годам тюрьмы пакистанку Аафию Сидикки.

Инцидент произошел во время утренней субботней службы, сообщает CNN. После длительной спецоперации ФБР злоумышленник был убит, а все заложники успешно освобождены (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что неизвестный захватил людей прямо во время службы, которая транслировалась онлайн. На записи, которую позже удалили из сети, было слышно, как "разгневанный мужчина говорит о религии, неоднократно упоминает Сиддики, ислам и использует ненормативную лексику".

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По его требованию одному из заложников пришлось позвонить известному в Нью-Йорке раввину и сообщить, мол, "Сиддики подставили, ее нужно освободить". Неизвестный называл женщину "своей сестрой". Правда, имел ли он в виду кровное родство или духовное, остается неясным.

По словам потерпевших, подозреваемый утверждал, что он не преступник и даже извинялся перед ними за содеянное. Но постоянно переходил с одного языка на другой и утверждал, что в помещении размещено несколько взрывных устройств. Затем он отпустил одного человека из синагоги.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в Twitter заявил, что внимательно наблюдает за ситуацией.

"Мы молимся о безопасности заложников и спасателей", – подчеркнул глава израильского правительства.

А пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в Twitter написала, что президент страны Джо Байден был уведомлен о ситуации с захватом заложников.

"Он получает последние новости о развитии ситуации от высокопоставленных представителей команды, занимающейся вопросами национальной безопасности", – указала она.

Полиция Колливилла предупредила, что проводит спецоперацию. Все жители ближайших к синагоге домов были эвакуированы, а доступ к району перекрыт.

После продолжавшихся более десяти часов переговоров сотрудники ФБР и Департамента общественной безопасности Техаса освободили заложников и ликвидировали злоумышленника.

"Специалисты по спасению заложников вошли в синагогу и освободили трех человек. Подозреваемый убит", – заявил на брифинге 16 января руководитель местной полиции Майкл Миллер.

Американские СМИ со ссылкой на данные от ФБР информируют, что личность убитого установлена. Правоохранители не рассказали детали о том, кем был этот мужчина. При этом ряд изданий идентифицировал его как Мохаммеда С.

Добавим, что Аафия Сиддики – это пакистанская ученая, окончившая Массачусетский технологический институт и получившая докторскую степень в университете Брандейса. В 2008-м ее арестовали в Афганистане. Полицейские заявили, что обнаружили у женщины заметки, касающиеся "атаки с массовыми жертвами", также ее подозревали в связях с "Аль-Каидой".

Когда с Сиддики пытались поговорить американцы, она выхватила оружие у одного из военных и открыла огонь. Тогда никто не пострадал. Но в 2010 году федеральный судья Нью-Йорка приговорил женщину к 86 годам заключения – присяжные сочли ее виновной в покушении на убийство граждан и госслужащих США.

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