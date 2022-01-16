'Леди Аль-Каида': что известно о пакистанке, из-за которой мужчина захватил заложников в Техасе

Ликвидированный копами мужчина, 15 января взявший в заложники посетителей синагоги в американском штата Техас, представлялся братом Аафии Сиддики. Пакистанка, известная как "леди Аль-Каида", отбывает в США наказание – в 2010-м ее приговорили к 86 годам тюрьмы за попытку убить солдата.

Женщину, которая получила докторскую степень в области неврологии в престижном Массачусетском технологическом институте, связывали с кругами, организовавшими теракт 11 сентября. А после заключения ИГИЛ потребовало ее освобождения в обмен на жизнь журналиста Джеймса Фоли, которого позже обезглавили. Об этом говорится в материале La Repubblica (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

15 января неизвестный мужчина просто во время службы ворвался в синагогу Congregation Beth Israel в Колливилле. Он взял в заложники раввина Чарли Сайтрон-Уокера и троих молящихся посетителей.

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В это время шаббатное мероприятие транслировалось в прямом эфире на Facebook. Техасские газеты сообщали, что по записи можно было услышать первую часть переговоров между мужчиной и полицией. Злоумышленник говорил об исламе и сестре, находящейся в тюрьме Техаса, а еще о неизбежности скорой смерти.

Позже подозреваемый был идентифицирован как Мохаммед Сиддики, брат Аафии, которая отбывает свое наказание в тюрьме недалеко от Форт-Уэрта в центрально-восточной части Техаса. Хотя семья женщины опровергла новость о том, что мужчина, которого копы убили во время спецоперации, был ее братом.

Аафия Сиддики была первой женщиной, присоединившейся к джихаду Усамы бен Ладена, и благодаря этому стала известной во всем мире, в частности "примером" для поколений женщин, решивших пойти по ее пути. Например, для бельгийско-марокканки Малики эль-Аруд – черной вдовы джихада, муж которой был одним из тех, кто убил командира Ахмеда Шаха Масуда в Афганистане накануне 11 сентября 2001 года. Еще для американок Коллин ЛаРоуз и Джейми Паулин-Рамирес, принимавших участие в заговоре с целью убийства шведского карикатуриста Ларса Вилкса. И сотен западных девушек, присоединившихся к "Исламскому государству" в Сирии в годы его экспансии.

Сиддики в прошлом закончила Массачусетский технологичесий институт со степенью доктора неврологических наук. Она была замужем, воспитывала троих детей. В 2002 году, после терактов в башнях-близнецах, женщина вернулась в Пакистан, но "же попала под прицел американцев", которые допрашивали ее о якобы поддержке "Аль-Каиды".

В своей стране она развелась с мужем и через шесть месяцев вышла замуж за племянника Халида Шейха Мухаммада, которого считают вдохновителем терактов 11 сентября. Сразу же после ареста мужчины, в 2003 году, Сиддики исчезла: в СМИ заявляют, что ее арестовали без ордера американцы и вывезли на авиабазу Баграм. Там женщину, утверждается в расследованиях, "удерживали, насиловали и пытали в течение пяти лет, по доносу семьи".

При этом ее история никогда не была ясной до конца. В частности, в США утверждают, что, помимо материально-технического обеспечения, Сиддики пыталась получить химический материал для поставок "Аль-Каиде". Однако судили ее не за это, а "только за попытку убить американского солдата", приехавшего ее допрашивать в Афганистане в 2008 году. В США "всегда отрицали, что держали ее в плену до этого эпизода, тем самым предав тайне те пять лет, прошедших с ее исчезновения до нападения на военного.

Со своей стороны представители наиболее экстремистских кругов ислама выступали за ее освобождение. Так, ИГИЛ попросило свободы Сиддики в обмен на жизнь американского журналиста Джеймса Фоли – его захватили в Сирии, а затем обезглавили. Хотя пакистанское правительство неоднократно опротестовывало задержание мужчины перед Белым домом. Тем временем в Пакистане неоднократно проходили демонстрации с требованием освобождения "леди Аль-Каиды".

"Мы не позволим ей умереть в камере в Америке", – так сказала семья Аафии Сиддики из Пакистана двенадцать лет назад.

Причины, по которым мать троих детей, окончившая один из самых престижных американских университетов, оказалась в камере, они не комментировали.

"Потому что для членов семьи ни попытка убийства американских солдат, которые допрашивали ее, ни попытка контрабанды химикатов от имени "Аль-Каиды" не были преступлениями. Скорее, вклад в глобальный джихад, провозглашенный Усамой бен Ладеном", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2021 года в Пентагоне заявили об успешной спецоперации по ликвидации одного из лидеров "Аль-Каиды". Отмечалось, что он умер в результате авиаудара, нанесенного военными США по боевикам террористической организации возле города Идлиб на северо-западе Сирии.