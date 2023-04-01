США призвали своих граждан, в том числе и журналистов, покинуть территорию России: вам нужно уехать сейчас

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби призвал граждан Соединенных Штатом немедленно покинуть территорию страны-агрессора России. Требования касаются, в том числе, американских журналистов.

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В свою очередь администрация президента США Джо Байдена продолжает работать над организацией встречи с задержанным в РФ американским журналистом Эваном Гершковичем. Об этом сообщает CNN.

Официальные лица США заявили, что российские власти выдвигают нелепые обвинения задержанному журналисту The Wall Street Journal. Как известно, РФ предъявляет Гершковичу обвинения в "шпионаже".

По словам Кирби, США не удалось получить консульский доступ к журналисту. Вопреки требованиям американской стороны, Россия препятствует доступу к журналисту.

"Нам не удалось получить консульский доступ, и никто из нашего посольства не смог встретиться с ним. Конечно, мы продолжаем работать над этим, и будем работать до тех пор, пока не получим консульский доступ, чтобы выяснить, как у него дела", – сказал Кирби.

В то же время он призвал граждан США воздержаться от поездок в Россию. Кирби подчеркнул, что рекомендации распространяются даже на журналистов, работающих в РФ.

"Сейчас не время для американцев находиться в России. Если вы сейчас находитесь в России, будь то по делам или на отдыхе, в любом виде путешествия – вам нужно уехать сейчас же. Это не лучшее место для вас, даже если вы работаете журналистом. Россия сейчас является враждебной средой для американских граждан. И пора уезжать, если вы там", – отметил Кирби.

Напомним, в Екатеринбурге (РФ) задержали корреспондента московского бюро газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, а Лефортовский суд Москвы арестовал его по делу о шпионаже на 29 суток и отправил в СИЗО.

Ранее сообщалось, что государственный департамент США призвал американских граждан немедленно покинуть Россию в связи с арестом в РФ журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. В администрации президента Джо Байдена осудили арест и заявили, что "глубоко обеспокоены" инцидентом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в администрации США назвали безосновательными обвинения в "шпионаже", которые РФ выдвинула против журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Американец находится под арестом в Москве, где пропагандисты пытаются судить его по делу под грифом "совершенно секретно".