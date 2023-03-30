США призвали своих граждан немедленно уехать из России в связи с арестом журналиста WSJ Эвана Гершковича

Государственный департамент США призвал американских граждан немедленно покинуть Россию в связи с арестом в РФ журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. В администрации президента Джо Байдена осудили арест и заявили, что "глубоко обеспокоены" инцидентом.

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Как заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, Госдеп США находится в "прямом контакте" с Россией по этому вопросу. "Преследование российскими властями американских граждан неприемлемо. Мы самым решительным образом осуждаем задержание Гершковича", – цитирует ее CNN.

Карин Жан-Пьер добавила, что минувшей ночью представители Белого дома и Госдепа связались с The Wall Street Journal и семьей задержанного журналиста.

Кроме того, Госдеп "находится в прямом контакте с российским правительством по этому вопросу, в том числе активно работает над обеспечением консульского доступа к Гершковичу", сообщила пресс-секретарь Белого дома.

Она подчеркнула, что Госдеп рекомендовал американцам не ездить в РФ и добавила, что если они в настоящее время проживают или путешествуют там, то им следует "немедленно уехать".

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что правительство США "глубоко обеспокоено широко известным задержанием в России журналиста-гражданина США".

"Всякий раз, когда гражданин США задерживается за границей, мы немедленно запрашиваем доступ в консульство и стремимся предоставить всю необходимую поддержку. Мы самым решительным образом осуждаем непрекращающиеся попытки Кремля запугать, подавить и наказать журналистов и представителей гражданского общества", – заявил Блинкен.

Как отмечает CNN, Гершкович стал первым с 1986 года журналистом, которого Москва обвинила в шпионаже. 2 сентября 1986 года по такому же обвинению был арестован КГБ Николас Данилофф, который настаивал на своей невиновности. 23 сентября 1986 года, после переговоров между США и СССР, он был освобожден и выехал из СССР.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 29 марта российском Екатеринбурге задержали корреспондента московского бюро The Wall Street Journal, обвинив в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал его на 29 суток и отправил в СИЗО.

– WSJ потребовала освободить своего сотрудника, а Международная организация "Репортеры без границ" заявила, что "встревожена задержанием журналиста".