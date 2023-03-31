''Знакомая тактика'': в Белом доме отреагировали на арест в РФ журналиста WSJ по обвинению в шпионаже

В администрации США назвали безосновательными обвинения в "шпионаже", которые РФ выдвинула против журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Иностранец находится под арестом в Москве, где пропагандисты пытаются судить его по делу под грифом "совершенно секретно".

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Белый дом продолжает учить обстоятельства задержания гражданина США. Об этом на брифинге рассказала пресс-секретарь ведомства Карин Жан-Пьер.

"Нет оснований считать, что эти обвинения – в шпионаже – правильны", – отметила она.

Представитель Белого дома подчеркнула, что задержание граждан США и использование их для того, чтобы якобы иметь "дополнительные рычаги для переговоров", – это очень знакомая тактика россиян.

Жан-Пьер лишь повторила призыв Государственного департамента США к американцам покинуть территорию РФ.

Напомним, что корреспондента московского бюро The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали 29 марта в Екатеринбурге (РФ). Мужчину обвинили в якобы шпионаже. На следующий день московский Лефортовский суд арестовал американца на 29 суток и отправил в СИЗО. РосСМИ заявили, мол, дело журналиста проходит под грифом "совершенно секретно". Гершкович вины не признает.

В The Wall Street Journal выступили с требованием к РФ освободить их сотрудника. В Международной организации "Репортеры без границ" также отметили, что обеспокоены задержанием журналиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным CNN, Гершкович стал первым с 1986 года журналистом, которого Москва обвинила именно в шпионаже. На фоне новости о задержании и попытках россиян арестовать американца Госдеп США призвал своих граждан немедленно покинуть Россию.

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