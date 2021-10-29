США призвали союзников снять ограничение на продажу летального оружия Украине: появились подробности

США призвала своих союзников и партнеров снять ограничение на продажу летального оружия оборонного характера Украине. Штаты хотят, чтобы наша страны давала отпор российской агрессии.

Об этом заявила помощница министра обороны США Лора Купер, передает "Укринформ". Она отметила, что США уже передали Украине новейшие противотанковые системы "Джавелин".

"Самая первая вещь, которую я хотела бы упомянуть – это то, что все союзники должны снять свои ограничения на поставку летальной оборонной помощи", – говорила она.

Помощница главы Пентагона подчеркнула, что Украина должна иметь возможность покупать оружие для собственной защиты. Поэтому преграды для этого должны быть устранены.

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"У нас есть ряд союзников, имеющих эти ограничения – некоторые из них касаются их программ оборонной помощи, но у некоторых также есть эти ограничения по продаже (летальных вооружений. – Ред.)", – отмечала Купер.

Также она акцентировала, что Штаты продолжают поддерживать Украину, обеспечивая помощь в сфере обороны.

В Украину прибыло две партии дополнительной международной помощи в сфере безопасности от США. Наша страна получила боеприпасы, медицинское имущество, противотанковое и высокоточное вооружение. Ранее в аэропорт "Борисполь" из США доставили грузы дополнительной помощи в сфере безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, генерал Ллойд Остин, выступивший за поставки летального оружия для Украины, стал министром обороны США.

19 октября в Украину с официальным визитом прибыл глава Пентагона Ллойд Остин. Он встретился с министром обороны Украины Андреем Тараном. Во время брифинга по итогам встречи он озвучил ряд заявлений в поддержку нашей страны.