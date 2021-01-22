Генерал, выступивший за летальное оружие для Украины, возглавил Пентагон

Таша Адамович
Таша Адамович
Мир
7,1 т.
Ллойд Остин

Генерал Ллойд Остин, выступивший за поставки летального оружия для Украины, стал министром обороны США.

О своем назначении он сообщил в Twitter. Ллойд стал первым афроамериканцем, возглавившим Пентагон, за всю историю страны.

"Это честь и привилегия быть 28-м министром обороны нашей страны... Приступаем к работе", – написал он.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила положение, позволяющее утвердить кандидатуру отставного генерала на должность в порядке исключения.

Сделать это пришлось, поскольку по закону Пентагон не могут возглавлять уволившиеся с действительной военной службы менее семи лет назад. Остин уволился весной 2016 года.

Что известно о Ллойде Остине?

  • Ему 67 лет, он имеет ранг четырехзвездного генерала.

  • Служил в Германии и многих точках США, работал в Объединенном комитете начальников штабов, командовал дивизией.

  • К 2006 году дослужился до звания генерал-лейтенанта.

  • В 2010 стал командующим силами США в Ираке и отвечал за вывод войск из этой страны.

  • В декабре 2011 года он был назначен заместителем командующего штабом сухопутных сил.

  • В 2013-2016 годах руководил Центральным командованием Вооруженных сил США.

  • Играл ключевую роль в разработке стратегии в борьбе с "Исламским государством".

  • После ухода с военной службы занял пост в совете директоров крупнейшего производителя оружия Raytheon.

Президент США Джо Байден и Остина
Сообщение о назначении Остина в соцсети

Как сообщил OBOZREVATEL, ранее Остин заявил, что одним из приоритетных направлений в отношениях с Украиной для США останется ее поддержка в сфере безопасности и обороны на фоне противостояния агрессии России.

Он пообещал своевременно оценивать потребности нашего государства в помощи и вносить коррективы.

СШАПентагонвоенныеЛлойд Остин