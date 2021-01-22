Генерал, выступивший за летальное оружие для Украины, возглавил Пентагон

Генерал Ллойд Остин, выступивший за поставки летального оружия для Украины, стал министром обороны США.

О своем назначении он сообщил в Twitter. Ллойд стал первым афроамериканцем, возглавившим Пентагон, за всю историю страны.

"Это честь и привилегия быть 28-м министром обороны нашей страны... Приступаем к работе", – написал он.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила положение, позволяющее утвердить кандидатуру отставного генерала на должность в порядке исключения.

Сделать это пришлось, поскольку по закону Пентагон не могут возглавлять уволившиеся с действительной военной службы менее семи лет назад. Остин уволился весной 2016 года.

Ему 67 лет, он имеет ранг четырехзвездного генерала.

Служил в Германии и многих точках США, работал в Объединенном комитете начальников штабов, командовал дивизией.

К 2006 году дослужился до звания генерал-лейтенанта.

В 2010 стал командующим силами США в Ираке и отвечал за вывод войск из этой страны.

В декабре 2011 года он был назначен заместителем командующего штабом сухопутных сил.

В 2013-2016 годах руководил Центральным командованием Вооруженных сил США.

Играл ключевую роль в разработке стратегии в борьбе с "Исламским государством".

После ухода с военной службы занял пост в совете директоров крупнейшего производителя оружия Raytheon.

Как сообщил OBOZREVATEL, ранее Остин заявил, что одним из приоритетных направлений в отношениях с Украиной для США останется ее поддержка в сфере безопасности и обороны на фоне противостояния агрессии России.

Он пообещал своевременно оценивать потребности нашего государства в помощи и вносить коррективы.