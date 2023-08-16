США предостерегли Россию от военного сближения с КНДР: это будет нарушением резолюций Совбеза ООН

В Соединенных Штатах заявили, что Россия нарушит резолюции ООН, если заключит соглашение о поставках оружия с Северной Кореей. Это заявление прозвучало после того как лидеры двух стран призвали к более тесному сотрудничеству.

Видео дня

Такое заявление на брифинге сделал представитель Госдепартамента Ведант Патель. Об этом сообщает The Guardian.

"Любое сотрудничество в области безопасности или сделка по оружию между Северной Кореей и Россией, безусловно, нарушат ряд резолюций Совета Безопасности ООН", – заявил Патель.

Он подчеркнул, что Россия полагалась на некоторые из наиболее подвергающихся остракизму стран мира, Северную Корею и Иран, для поддержки своей "агрессивной войны" против Украины.

"Наша информация указывает на то, что Россия стремится расширить этот тип военного сотрудничества с КНДР", – добавил представитель Госдепартамента.

Стоит отметить, что российский и северокорейский диктаторы обменялись письмами к 78-й годовщине освобождения Кореи от колониального господства Японии в 1910-1945 годах. Военный преступник Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын договорились развивать стратегические отношения.

Напомним, в июле министр обороны государства-террориста России Сергей Шойгу посетил выставку военной техники в столице Северной Кореи Пхеньяне. Вместе с главой КНДР Ким Чен Ыном российский военный преступник осмотрел ядерные баллистические ракеты, которые были запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН.

Ранее сообщалось, что через несколько дней после встречи министра обороны РФ Шойгу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином, российский военный самолет выполнил рейс в Пхеньян. Аналитики предположили, что во время встречи Кима и Шойгу было заключено соглашение о вооруженном сотрудничестве.

Как сообщал OBOZREVATEL, Северная Корея осудила решение президента США Джо Байдена отправить в Украину кассетные боеприпасы. КНДР цинично назвала это решение "преступным актом" и требует немедленной его отмены.