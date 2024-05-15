США планируют предоставить Израилю оружия более чем на $1 млрд: в WSJ раскрыли подробности

Администрация президента США Джо Байдена проинформировала ключевых законодателей Конгресса об отправке в Израиль новый пакет оружия и боеприпасов стоимостью более 1 миллиарда долларов. Однако сроки доставки остаются неизвестными.

Об этом сообщает The Wall Street Journal. Официального объявления о передаче вооружения еще не было, поэтому помощники Конгресса поделились этой информацией с изданием на условиях анонимности.

По их словам, пакет включает около 700 млн долларов на танковые боеприпасы, 500 млн долларов на тактические машины и 60 млн долларов на минометные снаряды.

Это будет первой поставкой оружия в Израиль после того, как администрация Байдена приостановила передачу 3500 бомб в начале месяца. Это решение было принято, чтобы удержать Израиль от использования бомб во время наступления на город Рафах на юге Газы.

Ранее сообщалось, что танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пересекли стратегически важный путь Салах ад-Дин и 14 мая достигли некоторых жилых районов приграничного города Рафах в секторе Газа. На прошлой неделе после предупреждений Иерусалима Рафах покинули от 360 000 до 500 000 палестинцев.

Напомним, что 5 мая Израиль нанес более 50 ударов по террористическим объектам в районе Рафаха. Они ознаменовали начало военной операции в городе.

Как сообщал OBOZ.UA, Израильский министр обороны Йоав Галлант пообещал, что операция в Рафахе не прекратится, пока террористы ХАМАС в Газе не будут ликвидированы. Однако военная операцию в городе может остановить возвращение первого заложника.

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