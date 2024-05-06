Израиль нанес более 50 ударов по террористическим объектам в районе Рафаха: что происходит

В понедельник, 5 мая, Израиль нанес более 50 ударов по террористическим объектам в районе Рафаха. По предварительным данным, погибли 26 человек, в том числе 11 детей.

Об этом сообщает The Times of Israel. Эти удары являются началом военной операции Израиля в Рафахе.

Целью атаки является ликвидация лидеров ХАМАС и четырех батальонов боевиков, а также попытка спасти израильских заложников.

Кроме того, в канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху отметили, что военный кабинет единогласно решил, что Израиль продолжает операцию в Рафиахе. По его словам, нужно оказывать военное давление на ХАМАС, чтобы "способствовать освобождению наших заложников и достижению других целей войны".

В то же время, хотя предложение ХАМАС далеко от необходимых требований Израиля, Тель-Авив пришлет делегацию, чтобы проверить возможность достижения соглашения на приемлемых для них условиях.

В воскресенье, 4 мая, стало известно о том, что Соединенные Штаты Америки приостановили поставки своих боеприпасов в Израиль. Это произошло впервые после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.

Напомним, ранее Нетаньяху заявил, что Израиль войдет в город Рафах на юге Газы, независимо от переговоров о перемирии. Для достижения полной победы ЦАХАЛ должен ликвидировать батальоны ХАМАС.

– Турция приостановила все торговые отношения с Израилем из-за конфликта в секторе Газа. Анкара требует разрешить международному сообществу оказывать гуманитарную помощь палестинскому анклаву.

– В апреле 2024 года глава военной разведки Израиля Аарон Халива подал в отставку. Ранее генерал-майор взял на себя ответственность за неудачи, которые позволили террористической группировке ХАМАС совершить нападение на Израиль 7 октября 2023 года.

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