Операция в Рафахе будет продолжаться до полной ликвидации движения ХАМАС: в Минобороны Израиля расставили точки над 'i'

Министр обороны Израиля Йоав Галлант пообещал, что операция в Рафахе не прекратится, пока ХАМАС в Газе не будет ликвидирован. Также военную операцию в городе может прекратить возвращение первого заложника.

"Я приказал ЦАХАЛ войти в район Рафаха, захватить контрольно-пропускной пункт и выполнить свои задачи. Эта операция продлится до тех пор, пока мы не уничтожим ХАМАС в районе Рафаха и во всем секторе Газа, или пока не вернется первый заложник", – цитируют слова Галланта ведущие СМИ Израиля.

Три дня назад Израиль нанес более 50 ударов по террористическим объектам в районе Рафаха. Израильские военные взяли под контроль КПП со стороны Газа. Армия обороны страны назвала это началом военной операции в Рафахе.

Министр обороны отметил, что именно из Рафаха прибыли террористы группировки ХАМАС, "пошедшие в Суфу, в Холит и пытавшиеся напасть на Ятед, Евул, Наве и другие места".

"Мы атакуем и убиваем тех, кто убивал наших детей, это надо хорошо помнить. Мы готовы идти на компромиссы ради заложников, но если вариантов нет, мы углубим операцию, и это будет происходить по всей Газе, на юге, в центре и на севере. ХАМАС понимает только силу, потому мы усилим наши действия, а военное давление приведет к тому, что мы полностью разгромим организацию ХАМАС", – подчеркнул Галлант.

В то же время в Соединенных Штатах отметили, что операция в Рафахе является "ограниченной". Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что в этом США заверил сам Израиль.

"Нам сказали израильские коллеги, что эта операция в Рафахе ограничена и направлена на то, чтобы лишить ХАМАС возможности контрабандной переправки оружия и средств в Газу", - отметил представитель Белого дома.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Нетаньяху заявил, что Израиль войдет в город Рафах на юге Газы, независимо от переговоров о перемирии. Для достижения полной победы ЦАХАЛ должен ликвидировать батальоны ХАМАС.

Тем временем глава военной разведки Израиля Аарон Халива подал в отставку. Ранее генерал-майор взял на себя ответственность за неудачи, которые позволили террористической группировке ХАМАС совершить нападение на Израиль 7 октября 2023 года.

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