Израильские танки продвигаются по улицам Рафаха к границе с Египтом – Guardian

Танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пересекли стратегически важную дорогу Салах ад-Дин и 14 мая достигли некоторых жилых районов приграничного города Рафах в секторе Газа. На прошлой неделе после предупреждений Иерусалима Рафах покинули от 360 000 до 500 000 палестинцев.

Об этом пишет The Guardian. Представители Армии обороны Израиля отказались комментировать боевые действия.

Свидетели сообщили журналистам, что танки "находятся на улицах внутри населенного пункта, происходят столкновения". Также они отмечали сильную воздушную активность над регионом, постоянных звуках пролетающих над территорией дронов.

Представитель ООН сообщил, что передовые позиции ЦАХАЛ находились примерно в 2 километрах от его офиса.

Доктор Джеймс Смит, британский медик, работающий в Газе, сказал, что контрольно-пропускной пункт Рафах "совершенно неузнаваем" из-за значительных разрушений.

Международные союзники Израиля и группы помощи ранее неоднократно выступали против наземной операции в Рафахе, опасаясь потенциальной гуманитарной катастрофы. А США заблокировали поставку стране тяжелых бомб, которые могли быть использованы в операции.

Вечером 14 мая в CNN заявили, что, по мнению Соединенных Штатов, у Израиля достаточно войск недалеко от Рафаха, чтобы вскоре начать полноценную наземную операцию.

Как писал OBOZ.UA:

– 5 мая Израиль нанес более 50 ударов по террористическим объектам в районе Рафаха. Они ознаменовали начало военной операции в городе.

– Израильский министр обороны Йоав Галлант пообещал, что операция в Рафахе не прекратится, пока террористы ХАМАС в Газе не будут ликвидированы. Однако военную операцию в городе может остановить возвращение первого заложника.

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