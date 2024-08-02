США планировали включить Навального в список обмена с Россией: Салливан рассказал подробности подготовки

Среди политических заключенных в РФ, которых страна-агрессор обменяла с несколькими странами Запада на российских убийц и шпионов, мог быть Алексей Навальный. Но этому помешала смерть политика. В частности, Навального стремились обменять Соединенные Штаты.

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По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, то, что трое американских граждан и один владелец американской грин-карты освобождены из российских тюрем, является полной заслугой команды президента США Джо Байдена. И люди, готовившие акцию, стремились внести в список для обмена Навального.

"Мы работали с нашими партнерами над соглашением, которое включало бы на обмен Алексея Навального, но к сожалению, он умер. Фактически, в тот же день, когда он умер, я виделся с родителями Эвана (Гершковича) и говорил им, что президент намерен. добиться обмена, и что мы будем работать день и ночь, чтобы достичь этого. Эта работа продолжалась последние несколько месяцев", – рассказал Салливан.

По его словам, администрации Байдена за все время его каденции удалось добиться возвращения домой более 70 американцев из таких стран как Афганистан, Бирма, Газа, Гаити, Иран, Россия, Венесуэла, Руанда и другие.

"Последний обмен – это дипломатический подвиг, который мог добиться только такой лидер, как Джо Байден", – считает Салливан.

Кстати, во время переговоров по обмену, по крайней мере, американская сторона "не имела никакого взаимодействия непосредственно с Владимиром Путиным". Окончательно условия обмена были согласованы 21 июля "благодаря активному взаимодействию с российскими официальными лицами". Однако Салливан отказался назвать хотя бы одного из них.

"Я не собираюсь вдаваться в подробности, потому что эти каналы чувствительны и нуждаются в защите по причине того, что наличие этих чувствительных каналов позволяет нам получать такие результаты", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, обмен между РФ и Беларусью, а также США, Германией и Словенией осуществлялся в Анкаре. В Турцию было отправлено 26 человек на семи самолетах (два – из США, по одному – из Германии, Польши, Словении, Норвегии и России). Десять человек, в том числе двое детей, были переданы в Россию, 13 – в Германию и трое – в США.

Салливан подтвердил, что самый ценный "кадр", который РФ получила в рамках обмена, – киллер из ФСБ Вадим Красиков. Он отметил, что во время любых переговоров с российскими чиновниками по обмену, первое, на чем настаивали россияне – увольнение Красикова.

Этот киллер из ФСБ был исполнителем нескольких заказных убийств, в частности, бизнесмена Александра Козлова в Карелии 2007 года, бизнесмена Альберта Назранова в Москве 2015 года, чеченского беженца Зелимхана Хангошвили 2019 года и других.

Между тем, еще в конце июля СМИ сообщили, что за последние два дня шесть политзаключенных исчезли из российских колоний и СИЗО. Причины и направления их этапирования неизвестны, но, вероятно, они могут готовиться к обмену, предполагали аналитики.