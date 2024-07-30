Из российских колоний и СИЗО стали исчезать политзаключенные: они могут готовиться к обмену. Фото

За последние два дня шесть политзаключенных скрылись из российских колоний и СИЗО. Причины и направления их этапирования неизвестны, но, возможно, их могут готовить к обмену.

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В частности, речь идет об Илье Яшине, Олеге Орлове, Саше Сколиченко, Лилии Чанышевой, Ксении Фадеевой, Кевине Лике. Об этом сообщает Агентство.Новости.

Правозащитники предполагают, что политзаключенных могут готовить к обмену, но не исключают и возможного отвлекающего маневра.

В частности, адвокат сообщил об исчезновении российского политика и оппозиционера Ильи Яшина, приговоренного в декабре 2022 года Мещанским судом Москвы к 8,5 годам колонии за распространение "фейков" об армии РФ. Адвокат Яшина Татьяна Соломина отметила, что его вывезли из колонии в неизвестном направлении.

Также этапировали Олега Орлова, российского биолога и председателя совета правозащитного центра "Мемориал", приговоренного в феврале 2024 года к 2,5 годам колонии за "дискредитацию" армии.

Правозащитная организация "Свободу Саши Сколиченко" сообщила, что российскую художницу Александра Сколиченко также вывезли из СИЗО в неизвестном направлении. Ее задержали 11 апреля 2022 года за антивоенную агитацию, а в 2024 году приговорили к семи годам лишения свободы.

Бывший глава штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева была вывезена из колонии в Пермском крае, о чем сообщил ее муж.

Координатор штаба Навального в Томской области Ксения Фадеева также была вывезена из Новосибирской колонии. В колонии отказались сообщить адвокату ее местонахождение.

17-летний гражданин Германии Кевин Лик исчез из колонии в Архангельской области, о чем заявила его мать. В декабре 2023 года его приговорили к четырем годам колонии за "госизме" из-за несогласия с политикой РФ и войной против Украины.

Основатель российской организации "Первый отдел" Иван Павлов пояснил, что для обмена политзаключенных их необходимо доставить в одно место, вероятно, в Москву. Оттуда их могут спецрейсом доставить в одну из европейских стран. Павлов добавил, что для участия в обмене осужденные должны написать прошение о помиловании на имя Владимира Путина. Хотя для помилования не следует признавать вину, от осужденных могут потребовать это сделать.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину произошло уже 54 обмена пленными. Всего удалось вернуть почти 3,5 тысяч украинцев.