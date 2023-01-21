США передадут в ООН доказательства снабжения Северной Кореей оружия для ЧВК ''Вагнер''. Фото

США в свете признания ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией передадут в ООН доказательства снабжения Северной Кореей оружия для ЧВК "Вагнер". А на следующей неделе Министерство финансов введет новые санкции против группировки и ее глобальных союзников.

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Об этом сообщает CNN. Соответствующее заявление в пятницу, 20 января, сделал официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Эти действия признают трансконтинентальную угрозу, которую представляет "Вагнер", в том числе в связи с его продолжающейся серьезной преступной деятельностью", – сказал Кирби.

Наряду с этим США опубликовали недавно рассекреченные фотографии российских железнодорожных вагонов, следовавших из России в Северную Корею и обратно в ноябре прошлого года. Предполагается, что это было первоначальной доставкой пехотных ракет для использования наемниками.

Кирби отметил, что США не верят, что это вооружение уже изменило динамику поля боя, но ЧВК ожидает новых поставок систем вооружения из Северной Кореи в Россию.

"Поставки оружия из Северной Кореи являются прямым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН", – добавил Кирби, отметив, что США уже поделились своими разведданными с группой экспертов Совета Безопасности по санкциям в отношении КНДР.

Он заявил, что США призывают государство-отшельника остановить поставки.

В то же время представитель западной разведки повторил эту оценку, заявив , что Запад определенно обеспокоен тем, что Северная Корея может планировать расширение и поставку большего количества военной техники или поддерживать эти поставки.

Как сообщал OBOZREVATEL,ЧВК "Вагнер" занимается военизированной деятельностью по всему миру, в частности в Африке и на Ближнем Востоке, и становится все более активной в войне в Украине. Группировка привлекает миллионы для финансирования войны в Украине благодаря добыче золотой компании в ЦАР.

В России ЧВК "Вагнер" зарегистрировали как юридическое лицо. Основной ее деятельностью указано "консультирование по вопросам управления". Недавно ЧВК "Вагнер" начала вербовать в российских тюрьмах женщин на войну с Украиной.

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