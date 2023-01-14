ЧВК 'Вагнер' начала вербовать в российских тюрьмах женщин на войну с Украиной, – правозащитница

Российская частная военная компания "Вагнер" начала третью волну вербовки заключенных в тюрьмах РФ на войну против Украины. Теперь они набирает наемников и из числа женщин-заключенных.

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Об этом руководитель организации "Русь сидящая" Ольга Романова сказала "Настоящему времени". По ее словам, женщин уже отправляют на фронт.

"Забрали первую партию из Краснодарского края в конце декабря, но мы пока ничего не знаем об их дальнейшей судьбе", – говорит Романова. Она добавила, что организация "Русь сидящая" начала получать письма от женщин с просьбой посодействовать их отправке на фронт еще с самого начала полномасштабной войны.

Правозащитница отметила, что первая волна вербовок заключенных шла в центральной части РФ с 26 июня по 21 сентября 2022 года, а вторая – на Урале и Дальнем Востоке с 21 сентября по конец декабря.

В 2023 году вербовка заключенных в ЧВК "Вагнер" началась в тюрьмах Чечни, где находится много политзаключенных.

"Естественно, для Пригожина еще и есть большое удобство в том, что из Чечни фактически выдачи нет. Там он может делать какие-то вещи, которые он не может делать в Рязанской области, в Смоленской области или где-то еще. Это фактически экстерриториальное образование", – заявила Романова.

О вербовке в ЧВК "Вагнер" также сообщают родственники заключенных-иностранцев: граждан Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана и стран Африки. Правозащитница отметила, что такая вербовка незаконна.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России торжественно открыли мемориальную доску погибшему российскому оккупанту Денису Ковырзину, который оказался сидевшим экс-полицейским. Он состоял в ЧВК "Вагнер".

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