США открыли институт, который будет мониторить проявления коррупции по помощи Украине

Соединенные Штаты Америки открыли институт, который будет мониторить и расследовать проявления коррупции по поводу помощи Украине во время широкомасштабного вторжения РФ. Вашингтон также создал "горячую линию" для сообщений о фактах коррупции и злоупотреблениях.

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Об этом сообщает Офис генерального инспектора Агентства США по международному развитию, а также издание ZN.UA. Так, на сайте Офиса опубликован документ "Стратегический план надзора с помощью Украины".

Отмечается, что Конгресс США на поддержку Украине выделил помощь на сумму более 113 млрд дол. Она осуществляется через 11 разных государственных органов и учреждений.

Теперь же США стремятся "определить сферы наивысшего риска мошенничества, расточительства или злоупотреблений".

С этой целью была создана Межведомственная рабочая группа по надзору в Украине. Эта организация состоит из офисов трех генеральных инспекторов. Речь идет о Минобороны, Государственном департаменте и USAID. Также в группу вошли другие генеральные инспекторы надзорных организаций по всему правительству США.

Свои заседания рабочая группа начала проводить еще в июне 2022 года. В ходе них они координировали надзорную деятельность в Украине.

На данный момент команды наблюдателей отправились в Украину, чтобы получить информацию непосредственно на месте. Эти мероприятия включают встречи с официальными лицами США в регионе, украинскими властями, НАТО, представителями других двусторонних доноров, Организацией Объединенных Наций и другими участвующими в реагировании межправительственными международными организациями.

Кроме того, USAID открыл "горячую линию" и призвал "своевременно и прозрачно сообщать о неправомерных действиях, влияющих на поддержку Украины и ее народа со стороны Соединенных Штатов". Теперь можно конфиденциально сообщать о любой подозрительной деятельности, связанной с программами или операциями Министерства обороны США, Государственного департамента США (включая Агентство США по глобальным медиа) и Агентство США по международному развитию, на соответствующую горячую линию.

Напомним, власти Соединенных Штатов объявили о проведении аудита эффективности и добродетели использования американской помощи в Украине. Контроль будет производиться не только в оборонной сфере Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро Украины вместе со коллегами из Специализированной антикоррупционной прокуратуры введено в курс дела о скандальных закупках пищевых продуктов для Минобороны. По факту уже возбуждено уголовное производство и ведутся проверки, которые начались еще до резонанса в СМИ.

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